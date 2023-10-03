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日本允諾13億美元補貼給美光 支持在日生產新一代晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
美光已表示，計劃在日本投資5,000億日圓，以最先進製程1-gamma 技術生產新一代晶片。(美聯社)
美光已表示，計劃在日本投資5,000億日圓，以最先進製程1-gamma 技術生產新一代晶片。(美聯社)

日本政府已批准多達1,920億日圓（13億美元）補貼，支持美光科技（Micron）在廣島廠生產新一代晶片，也進一步強化日本本土的半導體製造基地。

日本經濟產業大臣西村康稔周二表示，這筆經費將協助美光引進艾司摩爾（ASML）生產先進晶片的極紫外微影（EUV）設備，這些晶片將是驅動生成式人工智慧（AI）、資料中心和自駕技術的關鍵。西村表示 ，這項補貼涵蓋美光在日本近四成的投資計畫。

西村在例行記者會上說：「目前市況不佳，但在這種候投資是不可少的。」他說，目的是為確保日本未來經濟安全所需先進晶片供應無虞。

在中國大陸市場面臨不確定性之際，這項補貼對美光來說堪稱一大斬獲。美國參議員正安排下周組團訪問北京，希望和習近平碰面，據傳會提到美光在大陸遭到調查事宜。

西村表示，日本政府已備妥最高1,670億日圓來支應美光的生產成本，另撥款最高250億日圓來支應研發成本。美光已表示，計劃在日本投資5,000億日圓，以最先進製程1-gamma 技術生產新一代晶片。

美光在2013年併購日本DRAM大廠爾必達（Elpida）事業，在日本擁有超過4,000名工程師和技術人員。

西村說：「如果有好的工作，年輕人就會留在家鄉，為區域經濟營造積極的漣漪效應。我們希望這也有助於培養晶片相關人才。」

日本 晶片 投資

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