歐元跌至今年谷底 美元漲勢無放緩跡象

歐元兌美元周一一度下跌0.9%至1.0480，是去年12月以來的最低價位。(路透)

歐元跌至今年以來最低水準，美元在第4季一開始繼續走強，隨美債殖利率 揚升。

歐元兌美元周一一度下跌0.9%至1.0480，是去年12月以來的最低價位，歐元7月升抵16個月來高位後，便一路走貶。

歐元在紐約市 場午後交易中跌勢加劇，因美國公債的拋售推動10年期公債殖利率上漲11個基點，達4.68%。

Jefferies LLC外匯主管 Brad Bechtel 說：「歐元今年底兌美元不致跌到平價，但也不是完全不可能。如果美債10年期殖利率漲到5%以上 ，就可能看到平價。」

美國政府得免停擺，而經濟數據仍支持聯準會（Fed）將在更長時間內維持較高利率的觀點。

供應管理協會(ISM)周一發布的一份調查報告顯示，9月美國製造業向復甦又邁進了一步，生產回升，就業 反彈，報告還顯示工廠投入價格大幅下降。

美元指數上漲0.7%，至106.904。日圓兌美元貶值0.3%，報日圓149.77，最低跌到149.87日圓。

Fed理事鮑曼周一表示，如果新出爐的數據顯示通脹進展停滯或過於緩慢，她仍願意支持在未來的會議上再次調高政策利率。

日本財務大臣鈴木俊一周一表示，當局以「強烈的緊迫感」密切關注外匯走勢。日圓兌美元已接近150大關，但他拒絕就目前是否有可能進行干預置評。

瑞郎扭轉漲勢，美元兌瑞郎升值0.2%至0.9173。