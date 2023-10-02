國會暫避關門 道指依舊收低

即使美國國會達成避免政府關門的短期協議，道瓊工業指數仍然走低。美聯社

即使美國國會達成避免政府關門 的短期協議，道瓊工業指數仍然走低。

道指下跌74.15點或0.22%至3萬3433.35點。史坦普500指數小漲0.34點或0.01%至4288.39點；那斯達克指數上漲88.45點或0.67%至1萬3307.77點。

以小型股為主的羅素2000指數下跌1.79%，今年以來下跌0.42%，代表該指數2023年首次轉為負值，凸顯出小型股遇到的麻煩。羅素2000指數通常被認為是由於專注於小型企業，可以更能反映整體經濟的健康狀況。同時，以科技股為主的那指連續第四天上漲。

Discover是史指漲幅最大的股票，上漲4.85%。Insulet和晶片製造商輝達分別上漲3.48%和2.95%。

科技、通訊服務和非必需消費品是史指唯一上漲的類股。通訊服務上漲 1.47%，科技上漲1.33%，非必需消費品上漲0.28%。

參議院在30日午夜截止日期前幾個小時通過一項持續決議(CR)，隨後由總統拜登簽署成為法律。該法案使政府在11月中旬之前保持開放，國會可以利用這段較長的時間來敲定資助立法。

嘉信理財(Charles Schwab)資深投資策略師戈登(Kevin Gordon)表示，從歷史上看，市場「並不關心」政府關門。他指出，史指過去從政府關門開始到結束的平均表現「基本持平」。

他說，「我認為所處的條件和周圍的條件要重要得多。因此，在進入年底前，如果看不到經濟關鍵領域的改善，例如住房和製造業，還有更多勞動問題，這些肯定比停工本身更重要。」

在市場下跌同時，一些知名的成長型股票型基金表現落後於主要指數，即使那指表現優異。

伍德(Cathie Wood)的Ark Innovation ETF (ARKK)下跌1.59%，Invesco Solar ETF(TAN)下跌4.56%。

一些規模較大的人工智慧(AI)基金也表現略差，第一信託那斯達克AI和機器人ETF(ROBT)下跌1.01%。

達拉斯Fed公布的一項調查顯示，貸款 量和需求都在惡化，而信貸標準、特別是商業房地產的信貸標準正在收緊。

備受關注的金融體系觀點顯示，42%的受訪者表示9月貸款量下降，而49.3%的受訪者認為需求下降。

從淨值增減來看，成交量下降至-15.9個百分點，而需求讀數為-34.4個百分點，而8月讀數分別為-2.8和-27.1

信貸標準也顯示出各產業收緊的跡象，尤其是在商業領域，針對緊縮限制放鬆的銀行的淨讀數為-30.7個百分點，8月該水平為-22.1。

達拉斯Fed表示：「銀行業仍持悲觀態度，預計未來6個月貸款不良率將增加，貸款需求將減少，商業活動將惡化。」

史指公用事業股盤中下跌5.5%，創2020年4月以來最大單日盤中跌幅，指標10年期國債殖利率 高達4.701%，創16年來最高水平。不斷滾動債務的密集型業務在這種利率環境下意味著沉重的成本負擔會侵蝕利潤。

公用事業股無疑是史指表現最差的類股，能源股遠遠落後第二位，下跌1.91%。

BTIG特約市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的信中寫道，「殖利率繼續嚴重破壞，公用事業類股(XLU)經歷新冠疫情以來最糟糕的一天。」

公用事業股中領跌的有NextEra Energy，下跌8.97%；AES Corp.下跌6.84%；PG&E下跌5.64%；NiSource下跌6.08%；Dominion Energy下跌5.28%。

聯準會負責監管的副主席巴爾(Michael Barr)表示，他認為較高的利率將在較長一段時間內保持不變。

銀行業最高監管機構指出，應該更關注利率需要維持在高點多久，而不是Fed是否會在年底前再次升息。