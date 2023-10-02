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iPhone 15過熱…蘋果：與晶片無關 業界：還台積電公道

編譯盧思綸、記者吳凱中／即時報導
iPhone 15 Pro Max傳出過熱導致機身發燙、錄影時畫面不流暢等狀況有解。（路透）
iPhone 15 Pro Max傳出過熱導致機身發燙、錄影時畫面不流暢等狀況有解。（路透）

iPhone 15 Pro Max傳出過熱導致機身發燙、錄影時畫面不流暢等狀況有解。蘋果證實，旗艦款新機過熱，主因iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式導致，將透過更新iOS 17解決相關問題，而且不會降低效能。

業界認為，先前韓媒點名新機過熱是台積電3奈米代工A17 Pro晶片出包，如今蘋果出面闢謠與晶片無關，「還台積電一個公道」。

iPhone過往以畫面流暢、工作溫度穩定等見長，幾乎不曾出現過熱問題，此次iPhone 15 Pro Max傳出過熱導致機身發燙、錄影時畫面不流暢等狀況，引發熱議，更有人將新機封為「火龍果」，惟先前對於為何新機會發燙原因各說各話。

即便先前不少手機達人與供應鏈廠商認為新機過熱與軟體或散熱零件有關，但韓媒直指是台積電以3奈米生產的A17 Pro晶片，因沿用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，電流控制挑戰升高，是新機發燙的主因，甚至可能引發蘋果轉單至三星。

即便台積電與蘋果先前都未針對相關傳言置評，但「台積電出包導致蘋果旗艦新機過熱」的說法已引發市場不安，台積電又遭逢半導體庫存調整腳步不如預期牽絆，導致股價走勢疲弱。

路透報導，蘋果9月30日證實，在設定或還原設備的前幾天，後台執行運作增加可能導致手機溫度升高，而最近部分第三方應用程式的一些更新導致系統負載過重，包括《狂野飆車 9：競速傳奇》（Asphalt 9）、Instagram和Uber，目前正和開發者合作修復問題，而Instagram已在9月27日更新解決漏洞。

蘋果指出，即將推出的iOS 17更新版將解決導致過熱的漏洞，但不會降低效能。同時，蘋果強調，過熱問題與高階款iPhone 15首度採用鈦金屬外殼無關，且相比之前的不銹鋼材質型號，新款鈦金屬外殼可改善散熱。另，蘋果導致過熱的問題無關資安風險，且不影響手機長期效能。

台積電 iPhone 晶片

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