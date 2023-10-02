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抗衡中國電動車 傳義大利研議獎勵計畫保護國產車

中央社羅馬2日綜合外電報導
義大利正研議推出新的購車獎勵計畫，以保護本土汽車產業，降低中國進口電動車的價格優勢。圖為羅馬街頭一輛電動車在充電。(路透)
義大利正研議推出新的購車獎勵計畫，以保護本土汽車產業，降低中國進口電動車的價格優勢。圖為羅馬街頭一輛電動車在充電。(路透)

兩名消息人士今天向路透透露，義大利正研議推出新的購車獎勵計畫，將製造與運送過程的碳排放納入考量，以保護本土汽車產業，降低中國進口電動車的價格優勢。

路透報導，受到法國上個月開始推行的相關新規啟發，義大利這項措施可能會衝擊中國製電動車的購買量。由於價格低於在歐洲當地製造的車輛，中國製電動車在歐洲的進口量日益增加。

一名消息人士向路透社表示，義大利認為法國的獎勵措施是合理的作法，義國政府也在研議這個選項。另一名消息人士也證實，義大利有意跟從法國的腳步。

獎勵計畫通常是針對車輛碳排放量，但法國新規以車輛材料、組裝及運送到市場等所使用的能源量，以及車輛電池的類型作為標準。

歐盟競爭法令不允許會員國優待本土製造商。不過，像是法國制定這類標準很可能讓中製車輛無法適用購車優惠，因為中國製車業大量使用煤炭產生的電力，車輛也透過船運配送全球。

法國政府表示，這項標準符合世界貿易組織（WTO）規定，這是因為健康及環保因素可享有豁免。

義大利政府正試圖與本土製車相關業者協商一項長期的計畫，以達到國產車年產量回升至一百萬輛的目標。

義大利工業部長烏索（Adolfo Urso）上個月表示，當地8成的購車獎勵都用在海外製造的車輛；獎勵計畫架構應朝鼓勵更環保的車輛及國產車產量的方向修正。

義大利 電動車 歐盟

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