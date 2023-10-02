世界銀行示警：亞洲面臨半世紀以來最糟糕經濟前景

世界銀行下修中國大陸2024年成長率至4.4%，低於4月預估的4.8%。路透

世界銀行下修對中國明年經濟成長的預測，並提出警示，由於美國保護主義和債務水準上升構成阻力，東亞及太平洋地區開發中經濟體的成長率將是50年來數一數二的差勁表現。

此一悲觀預測凸顯出人們日益擔心中國的成長放緩及其影響會如何蔓延亞洲。報告中

世銀現在預估中國2024年僅成長4.4%，低於4月預估的4.8%。中國在內的東亞及太平洋地區，GDP成長率也下修，由4月預估的4.8%降至4.5%，落後於今年的5%預測值。

剔除新冠疫情、亞洲金融風暴和1970年代全球石油 危機的非比尋常事件，新下修的成長率是1960年代末以來最慢。

惡化的預測顯示，此區大部分經濟體，不是只有中國，都開始受到美國「通膨削減法」和「晶片與科學法」之下工業和貿易政策的打擊。

世銀特別指出，此區一般性政府債務顯著增加，以及企業債務水準躍增，特別是中國、泰國 和越南 等地。這可能限制公共和私人投資。

而與其他新興市場相比，中國、馬來西亞和泰國的家庭債務水準相對較高。這可能對消費產生負面影響，因家庭把更多的收入用於償債就可能削減支出。目前，東亞和太平洋地區開發中經濟體的家庭支出仍低於疫前。

至於2023年，世銀維持中國的成長率在5.1%不變，東亞及太平洋地區開發中經濟體的成長則下修到5%，略低於4月預估的5.1%。