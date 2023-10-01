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馬斯克的X平台 基金大佬艾克曼看上了

編譯季晶晶／綜合外電
Pershing Square創辦人艾克曼有興趣與馬斯克旗下社群平台X洽談投資交易。（路透）
Pershing Square創辦人艾克曼有興趣與馬斯克旗下社群平台X洽談投資交易。（路透）

華爾街日報報導，美國避險基金大佬、Pershing Square創辦人艾克曼（Bill Ackman）表達了與馬斯克旗下社群X平台洽談投資交易的興趣。

上周五，Pershing Square的新投資工具，稱為Pershing Square SPARC Holdings，獲得了監管部門批准，將尋求募資15億美元或更高金額投入私營企業，並有可能讓該公司申請上市。這是一種新類別的特殊目的收購公司，投資人在確定收購目標之後才進行認購。

艾克曼在前身是推特（Twitter）的X平台累積了80萬追蹤人數，他周日受訪表示，X絕對是他新投資工具的考慮選項之一，但他不知道X是否感興趣，或這筆交易是否可行。

馬斯克去年將X私有化，該公司目前債負沉重。根據彭博資訊，X仍有125億美元債務，由七家銀行共同承擔。

根據監管文件，符合Pershing Square SPARC條件的公司包括像是X或其他私人產權公司、尋求IPO的公司，或上市公司的旗下分支。

Pershing Square和X都没有回應置評要求。

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