這家訂房網Q2獲利大增51% 卻遭飯店業者指控欠錢不還

許多與Booking.com合作的飯店業者接連到臉書社團抱怨，他們已好幾個月沒收到這家訂房網該付給他們的款項。 (路透)

許多與Booking.com合作的飯店業者接連到臉書 社團抱怨，他們已好幾個月沒收到這家訂房網該付給他們的款項，這個情況在泰國 、印尼、歐洲尤其多，大家對欠款原因議論紛紛。Booking.com則宣稱，沒付款是「技術問題」。

英國衛報報導，一般來說，若消費者透過Booking.com訂房並付訂金，這筆金額在扣除佣金後，會再匯給飯店業者。但Booking.com的合作夥伴自7月以來就說他們沒收到款項，有些店家沒收到錢的時間點更早。這代表Booking.com持續收到消費者的錢，但不一定會把錢匯給飯店業者。

Booking.com母公司8月公布的第2季營收，較去年同期增加27%至55億美元、獲利更勁增51%至13億美元。執行長Glenn Fogel表示，訂房過夜的天數和總預訂量都優於預期。

在泰國帕岸島經營旅館的英菲爾德（Loren Infeld）說，Booking.com 4月中就停止支付他旗下其中一間旅館的費用。他租了Loud滿月海灘飯店所在地的大樓。英菲爾德說，在Booking.com停止付款後，他被迫用自掏腰包來付租金 和其他成本，導致他的存款只剩3美元。

英菲爾德說，該公司欠他約12.5萬泰銖（3,500美元），在泰國當地是一筆不小的金額。

他說，由於付不出租金，這棟大樓此後就被屋主收回，他只好另謀生路。在這過程中，令他感到挫折的其中一件事就是，他無法聯繫到Booking.com的任何人。