懷舊風正濃 連這種商品也很搶手

部分已停產的精品香水，對收藏家仍有吸引力，尤其在懷舊風當道的年代，連較平價的香水也炙手可熱。 (路透)

香奈兒（Chanel）、嬌蘭（Guerlain）等精品品牌部分已停產的香水，對收藏家而言卻仍有吸引力。不過，服飾品牌A&F、美體小舖（Body Shop）及維多利亞的秘密（Victoria's Secret）主打價格較親民、較不起眼的香水，在二手市場同樣大受歡迎。

根據線上拍賣 網站eBay，在8月，1990年代出品的香水銷售較去年同期出現雙位數成長，例如倩碧（Clinique）的Happy香氛系列和蓋璞（Gap）的香水品牌Dream，上月銷售各比去年同期暴增60%。

對1990年代香水念念不忘的消費者，正帶動這些懷舊香水銷售大增。渴望重溫年輕時光的Z／千禧世代，持續推升這類商品價格上揚。

Eris Parfums創辦人賀曼表示，這些買家正在尋找現在很稀有的事物，「人們總是追求新事物，但復古香水帶給許多人耳目一新的感覺，這是一個利基市場」。

這種追求復古商品的情懷，除了驅動寶麗來（Polaroid）拍立得相機和任天堂 舊款掌上型電玩主機Game Boy的銷售大增，也在時尚產業現蹤。根據eBay，Gap的「Y2K」懷舊商品全球銷售較去年同期增逾一倍。香水專家墨菲表示，這個趨勢有助於解釋為何1990年代的香水會受市場追捧。

墨菲表示，在全球從20世紀跨入21世紀時，民眾在Gap櫃台消費結帳，可能順便購買櫃檯前擺放的其中一款天然香水，有些香水就此成為顧客念念不忘的商品。例如， Gap曾推出一款薄荷色瓶裝香水，停產前的售價為15美元，目前售價飆漲至200~300美元不等，「人們到現在仍在討論Gap香水」。

賀曼說，香水氣味會隨時間而變淡或變味，這取決於香水原料的品質。賀曼預估，多數香水理想的保存時間最多六年，但若妥善保存香水瓶，並遠離高溫 、光線及濕氣，經過數十年後預料還能保留至少60%氣味。