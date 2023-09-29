8月個人消費支出及通膨稍稍降溫 11月是否升息仍不確定

8月個人消費支出（PCE）穩健增加，整體通膨雖因油價上漲而升溫，但核心通膨率月升幅為2020年來最小，顯示消費良好，潛在通膨壓力持續減緩，使聯準會（Fed）11月恢復升息的機率並未升高。(美聯社)

8月個人消費支出（PCE）穩健增加，整體通膨雖因油價 上漲而升溫，但核心通膨率月升幅為2020年來最小，顯示消費良好，潛在通膨壓力持續減緩，使聯準會（Fed）11月恢復升息 的機率並未升高。

8月名目PCE比7月增加0.4%，低於7月時的0.9%增幅；經過通膨調整後的實質PCE月增0.1%，遠低於7月時的0.6%，顯示油價上升持續削弱消費動能。

整體PCE平減指數比7月上升0.4%，雖高於7月時的0.2%升幅，但低於預估的0.5%；比去年同期上升3.5%，高於7月時的3.4%（修正值），但符合預估，主因是去年的比較基期開始回降，以及能源價格上漲。

核心PCE平減指數月升0.1%，低於預估的0.2%，也低於7月時的0.2升幅；年升3.9%，符合預估，比7月時的4.3%（修正值）明顯下降。

8月扣除食品、能源、居住及產品後的所謂「超核心」服務業通膨率比7月上升0.1%，比7月時的0.5%升幅下降。

8月個人所得增加0.4%，符合預估且高於7月時的0.2%增幅。

經濟學者指出，汽、柴油價格上漲，使整體通膨壓力加重。由於9月油價又進一步上漲，且汽車工人罷工 ，使車輛庫存下降，可能推升車價，仍將推升整體通膨。但核心通膨率將持續下降，顯示潛在通膨壓力減輕。

另外，政府料將從10月1日起暫時關門，且學生貸款恢復償還，以及疫情期間累積的超額儲蓄正逐漸耗盡，都將抑制消費支出，使經濟降溫，且有助於減輕通膨壓力。11月Fed恢復升息的機率並未升高，但仍將觀察罷工及政府關門的影響，以及9月的就業及通膨數據，目前仍不確定。