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油價上漲 美頁岩石油業者並不打算增產

編譯任中原／綜合外電
儘管國際及美國油價大漲，但美國頁岩石油業者並未計劃增產；從今年4月底到上周為止，儘管美國原油價格每桶上漲13美元，但二疊紀盆地產油區上周開工的油井數量而反減少12%，剩下314口。路透
儘管國際及美國油價大漲，但美國頁岩石油業者並未計劃增產；從今年4月底到上周為止，儘管美國原油價格每桶上漲13美元，但二疊紀盆地產油區上周開工的油井數量而反減少12%，剩下314口。路透

儘管國際及美國油價大漲，但美國頁岩石油業者並未計劃增產；從今年4月底到上周為止，儘管美國原油價格每桶上漲13美元，但二疊紀盆地產油區上周開工的油井數量而反減少12%，剩下314口。

一些石油業主管表示，大部分業者都打算按兵不動，業者已保證將把油價上漲的利益透過加發股利及買回庫藏股的方式，回饋給股東，而且業者本身也面臨通膨及利率雙升的壓力。

埃克森美孚公司今年來的開工油井數減少2口，為17口，遠低於高峰時期的65口。該公司去年獲利創557億美元新高，但仍然減少油井數量，且打算從較少的油井生產更多的原油，並加發股利。上半年共動用161億美元發放股利及買回庫藏股，比108億美元的資本投資高出甚多。埃克森股價27日創新高，以120.20美元做收。

雪佛龍石油公司同期間增加3口油井，達到18口，但仍低於疫情之前的25口。執行長魏爾斯的立場是「節制」擴張。

去年夏天油價大漲時，拜登曾疾呼業者增產，但今年迄今拜登政府對石油生產仍保持沈默。石油業者顯然不願快速增產以因應需求增加。

最近美國石油產量增加，靠的是一些未上市業者增產。但這些小型業者的「甜蜜點」已將結束，設備、勞工及鋼鐵等成本升高，迫使業者減緩增產。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

石油 油價 拜登

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