軟銀AI夢幻團隊將終結iPhone？分析：面臨2大絆腳石

軟銀集團創辦人孫正義、蘋果前鬼才設計師艾夫和ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼，傳出計劃聯手打造一款讓人工智慧（AI）應用普及化的殺手級消費者裝置，號稱為「AI領域的iPhone」。圖為iPhone上顯示的ChatGPT應用程式。（美聯社）

軟銀集團創辦人孫正義，加上蘋果前鬼才設計師艾夫，再加上ChatGPT開發商OpenAI 執行長奧特曼，這個鐵三角夢幻組合，能否打造出一款讓人工智慧（AI）應用普及化的殺手級消費者裝置，媲美2007年蘋果推出iPhone 從此改造智慧手機市場？

路透熱點透視專欄作家Karen Kwok指出，根據金融時報報導，這三位企業家組成乍看下令人興奮的聯盟，希望打造出一款「AI領域的iPhone」，可藉由這款新奇裝置鼓勵消費大眾踴躍採用AI，一如當年iPhone智慧手機把網際網路用法提升到新的層次。

軟銀剛從安謀（Arm）股票上市賺進一把鈔票，準備在這項計畫投資 超過10億美元。所以，財力大概無虞。問題是，多家大型科技公司都曾試圖打造能媲美iPhone人氣的消費者裝置，但截至目前為止罕見成功的例子。

臉書母公司Meta Platforms推出了混合實境體驗的頭戴式裝置Quest Pro，但今年3月降價三分之一促銷。Counterpoint Research的數據顯示，這款裝置今年第1季出貨量不增反降。

Kwok指出，孫正義等三人將面臨他們控制不了的一些障礙，至少包括以下兩點：

一、以目前行動網速，距離能讓先進AI模型迅速處理海量數據的目標還差得遠。愛立信（Ericsson）的資料顯示，到2027年，全球僅48%的行動電話能搭配5G技術使用。

二、AI查詢可能快速耗盡手機電池電力，一些iPhone使用者已經發現這點。

孫正義、艾夫和奧特曼醞釀打造的裝置長什麼樣，目前不得而知。可確定的是，他們的願景需要很長一段時間才能開花結果。