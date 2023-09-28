美股Q4令人憂？HSBC：5疑慮可以全部甩掉

美股9月表現欠佳，但年底前能否讓投資人破涕為笑？滙豐策略師認為，正因投資人疑慮升高，未來三個月美股表現令人驚喜的門檻反而降低了。(路透)

美債殖利率 與美元勁揚，使美股 9月表現差勁，看來全月可能跌5.1%左右，那將是2023年表現最差的月份。但分析師認為，隨著投資人疑慮升高，未來三個月美股表現令人驚喜的門檻反而降低了。

MarketWatch報導，滙豐（HSBC）多元資產首席策略師凱特納領導的團隊表示，市場氣氛變得如此凝重，「壞消息如今真的是壞消息」，不應排除意外驚喜激勵美股在第4季強彈的可能性。

凱特納與其團隊說：「我們最近聊的話題，不乏對潛在利空可能觸發跌勢的反駁，那些促跌催化劑可能來自於泰勒絲/碧昂絲消費支出的後遺症，和其他諸多因素。」這群滙豐策略師引用泰勒絲歌詞「全部甩掉」（Shake it off）作為研究報告標題，意指可拋開這些疑慮。

一大關鍵讓美股不致重演2022市況

風險性資產行情最近拉回，乍看下宛如2022年市況的翻版，也是受到殖利率走高和利率「更高、更久」的貨幣政策雙重打擊。但滙豐策略師指出，有一點明顯不同。

這群策略師在致客戶報告中寫道：「跟去年升息驅動賣壓的關鍵不同點在於，不是發生在成長料將大幅減速的情況下，反而是因為成長依然太強韌，特別是美國。因此，與股票相比，信用利差（credit spreads）也仍穩定多了。」「信用利差」有如一面鏡子，可照見企業財務與資本取得的穩健度。

滙豐策略師團隊仍維持「加碼」美股，並基於「持倉吸引力」而增持能源股，尤其偏重英國。

除了對美股信心堅定不移外，滙豐策略師大致上也看好第4季美國風險性資產的展望，預料會優於歐洲同類型資產。他們說：「理由很簡單：短期內對美國成長的預期缺乏共識，跟過去兩季類似。所以，正面驚喜的標竿相當低。」

舉例來說，他們認為，未來三到六個月，很難見到重大利空意外爆發。滙豐經濟學家預測，美國第4季和明年第1季經濟成長會更高，2024年和2025年降息次數會少於現在的共識預測值，而第4季通膨將走高。

近來市場氛圍出現重大轉變，把美股標普500指數推下滑坡，反映市場終於面對美國利率將升得「更高且更久」的現實、美元恢復強勢，以及能源價格暴漲。

滙豐把五種市場疑慮一掃而空

滙豐在報告中，另舉論點逐一反駁其他五種常見疑慮：

1.超額儲蓄降到低水位

滙豐反駁說，實質（扣除通膨）薪資成長轉正已有一段時日，而低所得消費者也雨露均霑。此外，之前風險性資產價格上漲，可能已帶給「美國家庭正面的財富效應」。

2.消費者信用貸款攀高

滙豐指出，消費者信貸目前增加的步調比2021年和2022年都來得慢，「無論如何，這個變數常被用作看空後市的論點，無論走向如何」。

3.信用卡逾期繳款增加

滙豐指出，信用卡逾期繳款案例自2022年底以來就一直增加，但還未升到新冠肺炎疫情前的水準，更遠低於全球金融海嘯前的平均值。

4.學貸 緩繳期結束

滙豐指出，學貸還款金額自7月初以來一度衝高，但後來已回降。有些人擔心還學貸會抑制消費者支出，但滙豐說：「我們看法倒沒有那麼負面。事實上，債務人趕在緩繳期截止前償還學貸，就顯示消費者手上確實還有餘錢可花。」

5.就業市場搖搖欲墜

滙豐策略師指出，一年前，市場普遍的共識是：2023上半年美國陷入衰退，聯準會（Fed）貨幣政策由緊轉鬆，下半年經濟復甦。實際現況是，美國8月非農就業人數增加19萬人，初領失業救濟金人數與一年前所見的紀錄低點只差不到2萬人，而職缺數仍維持在比疫前高峰高約150萬，「這根本不符合所謂減弱的條件」。