我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪金 中國柯潔銀恨

「哈利波特」鄧不利多82歲離世 家人沉痛證實

4位女性經濟學家 呼籲美、歐央行不宜激進升息

編譯任中原／綜合外電
圖為歐洲央行總裁拉加德（左）和聯準會主席鮑爾（右）去年6月參加歐洲央行年會一場論壇。（路透檔案照）
圖為歐洲央行總裁拉加德（左）和聯準會主席鮑爾（右）去年6月參加歐洲央行年會一場論壇。（路透檔案照）

四位著名女性經濟學者呼籲，各大央行在進一步緊縮時應該審慎；她們指出，美國及歐洲中央銀行目前的升息幅度，可能已經難以避免對美、歐經濟造成不相稱的傷害。

彭博資訊報導，芝加哥大學教授格里里（Veronica Guerrieri），法國興業銀行首席經濟學家馬庫森（Michala Marcussen），歐洲央行（ECB）研究部前主任、倫敦大學商學院教授雷西琳（Lucrezia Reichlin），以及英格蘭銀行前決策委員坦雷羅（Silvana Tenreyro）表示，各大央行應更有「耐心」，即便通膨短期升高也在所不惜。

四位學者在28日發表的「日內瓦世界經濟報告」中指出，「如果我們考慮到經濟體系所必須吸收的超強供給面震撼，以及貨幣政策的運作有很長的時間滯後，這些觀察都顯示（央行）再進一步緊縮的好處與風險相比，將非常之小。歐元區尤其如此」。

報告中強調，通膨正在下降，長期通膨預期仍相當穩定，家庭在疫情期間所累積的儲蓄持續消耗。

她們的評估並未特別針對聯準會（Fed）最近所持「讓利率在較高水位維持更久」的立場，但主張央行應停止政策急攻，讓之前的升息行動能夠發揮效應。

她們主張，「當我們執行貨幣政策以對抗通膨時，我們應該謹小慎微，並切記必須對短期通膨做一定程度的容忍，可能是讓相對價格波動以促進資源更有效分配的必要成本。緊縮貨幣政策的時間滯後效應還未充分滲透到整個經濟體系」。

央行 貨幣 升息

上一則

FT：OpenAI擬聯手軟銀與蘋果前設計長艾夫 打造「AI版iPhone」

延伸閱讀

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
高通膨 調查：6成美國人淪月光族

高通膨 調查：6成美國人淪月光族
新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦

新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦
最新調查：20%的X世代美國人已兩年沒為退休帳戶存錢

最新調查：20%的X世代美國人已兩年沒為退休帳戶存錢

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設