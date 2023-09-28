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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

編譯黃淑玲／即時報導
這波全球股市市值下挫，由路易威登集團（LVMH）等精品股領跌。（路透）
這波全球股市市值下挫，由路易威登集團（LVMH）等精品股領跌。（路透）

全球股票市場整體市值近四個月來首次跌到100兆美元以下，因為美國利率居高不下還準備再升息，中國的經濟前景又充滿不確定，精品集團和科技公司的股票都大跌。

日經亞洲28日報導，QUICK-FactSet的資料顯示，全球股市總市值26日為99.21兆美元，這與近期高峰7月31日相比，下滑7%，也寫下6月1日以來最低。以美元計，全球股市指數MSCI ACWI指數在26日下跌1%。

市值在1000億美元以上的上市公司當中，精品類股在7月31日到9月26日期間跌幅最大。路易威登集團（LVMH）跌20.4%，迪奧20%，愛馬仕18.7%。

精品股大跌的主因與關鍵的中國市場經濟充滿不確定性有關，當地失業率攀高，且房地產市場停滯。經濟合作暨發展組織（OECD） 本月已調降中國的經濟成長率預估值，今年估成長率5.1%，明年4.6%，理由是中國經濟「喪失動能」。OECD也將歐元區的經濟成長率預估值下修0.3個百分點至0.6%，許多經濟學家認為，歐元區有陷入停滯性通膨的風險。中國和歐洲經濟前景都弱，尤其衝擊到精品消費。

全球長期調高利率，尤其是美國激進升息，也壓抑股票表現。美國10年期公債殖利率已經飆到4.5%左右，是2007年10月以來最高水準。美國聯準會（Fed）不斷延長的緊縮周期，成為投資人心頭大患。

Invesco資產管理全球市場策略師Tomo Kinoshita說：「全球升息，增加企業的資金成本，他們綜合考量會重新調整資本支出計畫。」

除了資金成本，科技股這類常因預期能有高成長而反映在股價表現上的股票，隨著利率長期調升，會使得用來計算公司未來獲利的折價率提高，所以看起來又更貴。

例如荷蘭的晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）從7月底到本月26日，股價跌幅達20.1%。除了前述的大環境因素，另一項利空消息是台積電傳出要求ASML延後出貨。

投資人在前述時間裡將投資標的轉向較不受經濟走弱影響的類股，例如製藥公司就是大贏家。市值1000億美元以上的禮來（Eli Lilly）、安進（Amgen）、諾和諾德（Novo Nordisk）股漲幅分別為21%、15%、 14%。

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