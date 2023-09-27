OpenAI擬售股票 公司估值可望「翻3倍」達900億美元

ChatGPT的開發商OpenAI正和投資人洽談出售股票。（路透）

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI 正和投資 人洽談出售股票，可望使這家AI新創公司的估值達到800億至900億美元，大約是今年初水準的三倍。

華爾街日報引述知情人士說法報導，OpenAI告訴投資人，預期今年營收可達10億美元，明年則將產生數十億美元營收。目前微軟 公司持有OpenAI49%的股權。預料這起交易可讓員工賣出手上持有的股分，而非由OpenAI發行新股來增資。

如果OpenAI獲得800億美元以上的估值，將成為全世界估值前三高的新創公司，僅次於馬斯克的SpaceX和TikTok母公司字節跳動。

OpenAI的目標是向矽谷投資人出售價值數億美元的現有股票。先前，紅杉資本和科斯拉創投已透過提出要約收購的方式收購OpenAI的股票，不過，OpenAI大部分的外部資金是來自微軟。若達成售股交易，可望讓微軟立即獲得龐大的帳面獲利。微軟在1月向OpenAI投資數十億美元，當時OpenAI的估值略低於300億美元。

OpenAI執行長奧特曼曾說，沒有計畫讓OpenAI上市或把公司賣出。知情人士另透露，OpenAI打算讓微軟維持少數持股狀態，也就是讓微軟無法透過收購股票的方式把持股比率提高至50%以上。

另據The Information報導，蘋果前設計總監艾夫和奧特曼正討論打造一款AI硬體產品。