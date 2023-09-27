我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率油價齊漲 道指繼續收低 「通膨仍是大問題」

調查：杭特曾收2中國人電匯 受款地址是拜登住家

OpenAI擬售股票 公司估值可望「翻3倍」達900億美元

編譯葉亭均／即時報導
ChatGPT的開發商OpenAI正和投資人洽談出售股票。（路透）
ChatGPT的開發商OpenAI正和投資人洽談出售股票。（路透）

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI正和投資人洽談出售股票，可望使這家AI新創公司的估值達到800億至900億美元，大約是今年初水準的三倍。

華爾街日報引述知情人士說法報導，OpenAI告訴投資人，預期今年營收可達10億美元，明年則將產生數十億美元營收。目前微軟公司持有OpenAI49%的股權。預料這起交易可讓員工賣出手上持有的股分，而非由OpenAI發行新股來增資。

如果OpenAI獲得800億美元以上的估值，將成為全世界估值前三高的新創公司，僅次於馬斯克的SpaceX和TikTok母公司字節跳動。

OpenAI的目標是向矽谷投資人出售價值數億美元的現有股票。先前，紅杉資本和科斯拉創投已透過提出要約收購的方式收購OpenAI的股票，不過，OpenAI大部分的外部資金是來自微軟。若達成售股交易，可望讓微軟立即獲得龐大的帳面獲利。微軟在1月向OpenAI投資數十億美元，當時OpenAI的估值略低於300億美元。

OpenAI執行長奧特曼曾說，沒有計畫讓OpenAI上市或把公司賣出。知情人士另透露，OpenAI打算讓微軟維持少數持股狀態，也就是讓微軟無法透過收購股票的方式把持股比率提高至50%以上。

另據The Information報導，蘋果前設計總監艾夫和奧特曼正討論打造一款AI硬體產品。

AI 微軟 投資

上一則

利率油價齊漲 道指繼續收低 「通膨仍是大問題」

延伸閱讀

ChatGPT功能再進化 OpenAI：現在可瀏覽網路

ChatGPT功能再進化 OpenAI：現在可瀏覽網路
聊天機器人ChatGPT升級：會聽 會說 能處理圖像

聊天機器人ChatGPT升級：會聽 會說 能處理圖像
微軟擬聘核能專家整合小型核反應爐 竟和AI與雲端運算有關

微軟擬聘核能專家整合小型核反應爐 竟和AI與雲端運算有關
人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
泰勒絲球星男友重口味：不口X就分手…約會3次不上床 很難撐下去

泰勒絲球星男友重口味：不口X就分手…約會3次不上床 很難撐下去