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利率油價齊漲 道指繼續收低 「通膨仍是大問題」

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利率油價齊漲 道指繼續收低 「通膨仍是大問題」

記者張大仁／即時報導
油價應聲上漲，為通貨膨脹火上加油。（美聯社）
油價應聲上漲，為通貨膨脹火上加油。（美聯社）

由於國債殖利率和油價上漲削弱了投資人信心，道瓊工業平均指數在前一交易日大幅下跌之後繼續收低。

道指下跌68.61點或0.2%，至3萬3550.27點；盤中一度上漲112點。史坦普500指數收漲0.98點或0.02%，至4274.51點。那斯達克綜合指數上漲29.24點或0.22%，至1萬3092.85點。

指標10年期公債殖利率上漲6個基點，達2007年以來最高水準。2年期公債殖利率也受到提振。同時，美國原油期貨上漲近3%，最新交易價格高於每桶93美元。

能源是表現最好的類股，上漲超過2%。漲幅較大的個股包括馬拉松石油公司(Marathon Oil)和德文能源公司(Devon Energy)，漲幅均超過4%。

史指26日自6月以來首次跌破關鍵的4300點。道指也創下3月以來的最大單日跌幅，下跌超過300點，收於200日移動均線下方，5月來首見。

最近，由於利率上升和經濟數據令人失望，股市面臨壓力。

AXS Investments執行長巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「通貨膨脹仍然是一個大問題。投資人不僅擔心利率上升，還擔心這對借貸成本較高的公司造成影響。」

9月是股市季節性疲軟的月份。事實上，史指9月下跌超過5%，道指下跌超過3%。那指表現最差，本月下跌近7%。

巴蘇克預計未來幾周波動可能會持續。不過預計10月底到年底前會有一些強勁的買入機會。

美國超過40%的成年人過胖。如果他們的習慣突然改變，這使得這個群體成為一股不可忽視的力量。這就是為什麼我們看到這麼多華爾街分析師從房地產到醫療設備再到食品和飲料等行業，一直在探索新減肥藥物如Wegovy和Ozempic。但其中許多看法都太過理論性，並警告趨勢可能需要一段時間才能顯現出來。

沃爾瑪財務長雷尼(John Rainey)會見美國商銀，談到GLP-1藥物如何改變人們的購買習慣。

根據Trilliant Health統計，這些藥物已開出超過900萬張處方；它們也可以治療第2型糖尿病。

沃爾瑪下跌0.48%。

Alliance Bernstein表示，戴爾(Dell)持久的競爭優勢、低廉的估值、人工智慧(AI)積壓和營收成長潛力將推高其股價。

今年至今，這家電腦製造商的股價已上漲超過70%。即使如此，分析師薩科納吉(Toni Sacconaghi)認為該公司仍有上漲空間，並在最新報告中將目標價從70元調升至80元。代表該公司股價還有16%的上漲空間。該股26日收於68.93元。

薩科納吉寫道：「從正面角度來看，我們相信戴爾是一流的營運商，應該比同行成長更快，每股獲利和自由現金流都有中高個位數，從而保證更好的本益比。」「我們也看好其潛力指數納入和擴大資本回報的催化劑。」

摩根史坦利分析師利瓦格(Kristine Liwag)表示，政府關門將為依賴聯邦資金的國防公司帶來巨大的不確定性，但這並不代表必須拋售它們。

他說，「我們認為關閉的潛在影響在絕大程度取決於持續時間。雖然短期關閉可能對重點國防個股造成的干擾最小，但關閉持續的時間越長，風險就越大。」

如果關閉問題得到迅速解決，國防股可能會在決議通過後的幾周內跑贏大盤，就像2013年一樣。

利瓦格表示：「停工引發的疲軟可能會帶來戰術性買入機會。」

瑞銀(UBS)分析師格羅姆(Peter Grom)首次對e.l.f. Beauty進行評級，給予買入評級，目標價為138元。

他在報告中寫道：「我們相信，在大眾美容產業創新主導的市占率成長推動下，ELF可以在2024財年和2025財年分別推動47%和20%的組織成長。」「我們相信，這種更大的流量將使ELF維持目前的溢價估值，從而以更強勁的獲利成長回報股東。」

格羅姆指出，該公司成長較快的護膚品類別目前約占其銷售額的18%，而國際成長的「被低估業務」是e.l.f. Beauty營收潛力的動力。

該股上漲0.79%，今年以來漲幅已超過99%。

Meta下跌0.41%。該公司發布最新的Quest 3 VR頭盔。

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