外匯模型曝美元大幅高估 Q4是否回貶取決於「這因素」

彭博經濟學家依據行為均衡匯率（BEER）模型分析，發現美元對其他G-10貨幣價值仍大幅高估。(路透)

彭博經濟學家依據行為均衡匯率 （BEER）模型分析，認定美元對其他G-10貨幣 （世界交易量最大的十種貨幣）價值仍大幅高估，未來大方向顯示美元趨貶，至於近來走強的美元是否會在第4季回貶，端視屆時美國經濟情勢是否急轉直下而定。

彭博資訊27日報導，彭博行業研究（BI）BEER模型呈現的最新結果顯示，美元目前對大多數其他G-10貨幣仍明顯高估；不過，支撐強勢美元的最大驅動力——美國韌性超強的經濟——仍使美元對其他貨幣走勢銳不可當。因此，美元走勢若要逆轉，美國經濟必須先轉弱，這或許是第4季重要觀察重點。

以9月22日現貨價計算，彭博經濟學家發現，BI BEER模型顯示，美元在第3季末相對於其他G-10貨幣的價值幾乎全面高估，僅對加幣除外。這個模型顯示，美元對挪威克朗高估20.45%，對瑞典克朗高估21.79%，對瑞士法郎也高估了1.92%，唯獨美元兌加幣價值低估了7.44%。

此外，同一模型顯示，美元兌歐元價值也高估了4.95%，據BEER模型估算，歐元公允價值大約在1.118美元，但實際現貨價卻低於1.06美元。彭博經濟學家指出，歐元公允價值已從第2季BEER估計的1.0623美元進一步改善，反映2022年貿易條件遭到扭曲的效應減弱。但因為驅動歐元兌美元匯率的最大因素--相對貿易條件（relative ToT）--在去年隨俄鳥戰爭引發歐洲能源危機而崩垮，拖累歐元價值結構性仍偏空。

BI BEER模型納入四大考量因素，包括：名目殖利率 差距、標題通膨率差距、季節調整過的相對貿易條件，以及投資占國內生產毛額（GDP）百分比的比較。

至於日圓，仍大幅被低估，理論上日圓後市應看多才對，但問題是單憑這項因素撐不起日圓，還得靠經濟和利率條件配合才行。BI BEER模型顯示，日圓公允價值約在136.37兌1美元，比日圓兌美元22日現貨價低估了8.8%。以美元兌日圓匯率現約149：1計算，美元已比2012年安倍經濟學（Abenomics）實施前的價位（不到80日圓）躍升將近90%，也比十年均價高31%左右。

這項模型顯示，「相對通膨差距」和「相對貿易條件」才是驅動日圓走勢最重要的兩項因素。

彭博經濟學家指出，從BI BEER模型可看出，貨幣不同，驅動匯價走勢最主要的因素也不同。舉例來說，商品貨幣（例如加幣、澳幣和紐幣）對「相對貿易條件」最敏感；瑞郎、挪威克朗和瑞典克朗的走勢則最受通膨差距牽動，不論是對美元或對歐元皆然；至於決定英鎊走勢最大的驅動因素，則是「相對投資」。

至於「殖利率差距」對匯價的影響，歷史上比「相對貿易條件」或「通膨差距」來得有限，但此刻對日圓、紐幣等貨幣卻發揮更強的影響力。