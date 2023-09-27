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利率走高衝擊股市？專家：別只看殖利率 重點是這個

編譯季晶晶／綜合外電
研究機構DataTrek Research指出，儘管利率攀升衝擊股市表現，但推動股市長期報酬率的是顛覆性創新，並非殖利率曲線。(美聯社)
研究機構DataTrek Research指出，儘管利率攀升衝擊股市表現，但推動股市長期報酬率的是顛覆性創新，並非殖利率曲線。(美聯社)

巴隆周刊（Barron's）報導，根據研究機構DataTrek Research，儘管科技突飛猛進還沒帶來我們以為21世紀會出現的飛天車或無性繁殖的恐龍，但能給擔憂股市表現的投資人帶來安慰。

8月和9月至今的美股表現欠佳。道瓊工業指數、標普500指數和那斯達克指數本月均下挫，主因是利率迅速攀高。但DataTrek Research的聯合創辦人Nicholas Colas喊話：別只看利率和美國聯準會政策。科技股估值雖可能随利率上升而下降，但推動股市長期報酬率的是顛覆性創新，不是殖利率曲線。

三大股指的跌幅以科技股為主的那斯達克指數最大。不過，Colas提醒，利率和通膨也高的1970年代，是技術進步的黃金時代，有HP-35袖珍計算機和Apple II個人電腦橫空出世，所以即使當時超安全公債的殖利率比今日水準還高，從1971年頭到1979年尾，那斯達克指數仍激漲約50%，跑贏標普500指數。

Colas說，就長期而言，10年期公債殖利率遠遠比不上受摩爾定律支配的十年。這也就不難理解七大科技股，蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platform、微軟、輝達（Nvidia）和特斯拉，股價為什麼飆那麼高了。

袖珍計算機自1970年代以來走過很長一段路，我們現在的技術幾十年後也將古意盎然。根據Colas，利率和其他總經因素縱然重要，但「企業家和技術專家在打造下一批顛覆性業務時，不太關心10年期公債的交易價」。

他並不是唯一認為大型科技股反彈尚未結束的人。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）美洲區投資長Solita Marcelli周二撰寫報告時說：「跨行業的技術顛覆正在為投資人創造機會，增加長期投資組合的成長潛力。在技術領域，我們關注軟體、網路和基礎設施領域的顛覆者，因為AI的影響範圍不僅僅是推動者和平台，還有軟體和解決方案提供商。」

殖利率 投資 那斯達克

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