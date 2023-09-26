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美元指數連五日上漲 瑞郎創1975年來最長連跌

編譯劉忠勇／綜合外電
瑞士法郎兌美元連續11個交易日下跌。（路透）
瑞士法郎兌美元連續11個交易日下跌。（路透）

美元指數（DXY）周二連續五日上漲，觸及10個月來最高，日圓兌美元則步步接近150日圓的關鍵價位，瑞士法郎兌美元連續11個交易日下跌。

美國10年期公債殖利率本月創下16年來新高，儘管利率上升，但經濟數據依然強勁。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說：「9月的題材是公債殖利率急升，並波及外匯市場。市場預期經濟數據會惡化，但事實並非如此。」

美元指數漲0.2%，至106.23，為11月30日來最高。歐元貶值0.2%，至1.0567美元，為3月16日以來最低。

日圓兌美元貶值0.1%至149.07。日圓觸及11個月最低的149.19之後，日本財務大臣鈴木俊一表示，政府正「以高度的緊迫感關注匯率走勢」。鈴木發表講話後日圓反彈，但後來又回落。

美元兌瑞士法郎升值0.4%，至0.9154，創4月來最高。瑞士央行上周決定維持利率不變之後，瑞士法郎已成首選融資貨幣，導致歐元和美元出現軋空。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周二表示，美國經濟實現「軟著陸」的可能性較大，但也有40%的可能性，Fed需要「大幅」提高利率以抑制通膨。

英鎊兌美元跌0.5%至1.2158美元，為3月17日以來最低。

美元兌瑞典克朗跌0.5%，至11.0062。瑞典克朗是美元指數六種主要貨幣中，周二唯一走強的貨幣。

殖利率 貨幣 瑞典

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