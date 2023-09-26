科技股光環褪 那指期指空單大增 四大指數早盤盡墨

花旗策略師表示，那斯達克100期指的部位一面倒，淨空單餘額達81億美元，多單部位則全數出場。(路透)

投資 人憂慮利率會長期處於高檔，美國政府再次面臨關門危機，加上月底和季末的再平衡壓力，早盤四大指數開低走低，道瓊工業指數一度跌200點。

26日早盤，道瓊工業指數最深跌207點，隨後跌幅收斂至170點或0.5%，史坦普500指數跌0.6%、那斯達克 綜合指數跌0.7%。費城半導體指數跌0.8%、台積電ADR跌1.5%。

三大指數可能會在本季，寫下今年來首見的單季跌勢。

以孟特古為首的花旗策略師表示，那斯達克100期指的部位一面倒，淨空單餘額達81億美元，多單部位則全數出場。投資人作空科技股，反映眾人日益憂慮利率會更升至更高、持續時間更久。

那斯達克100指數7月衝上高峰，當時年度漲幅高達45%，但此後回檔6.8%，主要是投資人發現聯準會（Fed）近期內不會降息。

債券殖利率 一路走高，打壓價格高昂的科技股，輝達（Nvidia）跌0.6%、蘋果跌0.9%。

摩根大通（小摩）執行長戴蒙認為，最壞情況下，美國利率可能升至7%，會讓消費者和企業措手不及。另外，美國政府可能在10月1日前再次部分停擺，不利美國的信貸評等。

個股方面，特斯拉下挫0.7%。歐盟對中國生產的電動車展開反補貼調查，由於特斯拉銷往歐洲的中國製電動車，高居各車廠之冠，據傳該公司被列入調查名單。

新創電動車廠Fisker上揚11%，美國銀行（BofA）給予該公司買進評等，Fisker也說計畫提高Ocean的交車量至每日300輛。

莫德納（Moderna）漲0.8%，據報該公司正與歐盟商討新的新冠疫苗採購合約。