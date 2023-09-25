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ECB利率「維持更高更久發威」 德公債殖利率攀12年高峰

編譯林聰毅／綜合外電
歐洲債券價格近來重挫，顯示歐洲央行發出的利率將維持更高且更久訊息，正在債市發酵。(路透)
歐洲債券價格近來重挫，顯示歐洲央行發出的利率將維持更高且更久訊息，正在債市發酵。(路透)

歐洲債券價格近來重挫，歐洲長期借貸成本基準的10年期德國公債殖利率，25日攀抵12年高峰，顯示債市終於聽進去歐洲央行發出利率將維持更高且更久的訊息。

本月，交易員正以今年2月以來最快的速度拋售10年期德國公債，推動其殖利率升至2011年以來最高，公債殖利率與價格呈背離走勢。

債市的跌勢凸顯了歐洲央行決策者試圖讓通膨率回到2%而不引發經濟衰退所面臨的困境。官方25日發布的數據顯示，歐陸最大經濟體德國的企業黯淡前景僅略有改善。

10年期德國公債殖利率一度應聲攀上2.81%，而本月已漲逾30個基點。

此外，對停滯性通膨疑懼與日俱增的壓力下，歐元已螺旋式下跌兩個多月，25日盤中一度跌到1歐元兌1.0576美元，跌至3月以來最低。

Amundi SA基金經理人維克-菲利普(Isabelle Vic-Philippe) 表示，鑑於央行維持緊縮政策的時間可能比市場目前預期的更久，她正避免在投資組合中增加過多的利率風險。她說：「即使通膨正在減速，通膨仍然相當高。」

儘管通膨率進一步向聯準會2%的目標邁進，但美國公債殖利率近幾周仍大幅上漲。10年期公債在上周五（22日）升破4.5%，創16年新高。25日早盤繼續上揚。

歐洲央行（ECB）距離達成其通膨目標仍有一段距離，但本周發布的數據可能顯示消費者物價漲幅的整體指標和基本指標均大幅下降。疲軟的經濟背景可能會助長這種物價跌勢：歐元區20國第2季的經濟成長率最近遭大幅下修，而德國在經歷了冬季經濟衰退後，預計在第3季出現萎縮。

殖利率 德國 央行

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