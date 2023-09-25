我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重量級參議員葛理漢 恐面臨保守派同僚挑戰

胡錫進告訴紐時 美台不要逼中國朝武統台灣方向走

美債殖利率再寫16年高 早盤狹幅震盪 Nvidia反彈

編譯陳苓／綜合外電
公債殖利率25日衝上16年高，美元指數也攀抵3月來最高。但輝達（Nvidia）早盤擺脫頹勢，反彈走高。(路透)
公債殖利率25日衝上16年高，美元指數也攀抵3月來最高。但輝達（Nvidia）早盤擺脫頹勢，反彈走高。(路透)

交易者推測，聯準會（Fed）需要將利率長期維持在高檔，以壓制通膨，公債殖利率25日衝上16年高，美元指數也攀抵3月來最高。但輝達（Nvidia）早盤擺脫頹勢，反彈走高。

,美股25日早盤，道瓊工業指數和史坦普500指數均在平盤上下狹幅震盪、那斯達克綜合指數漲0.02%。費城半導體指數跌0.01%、台積電ADR漲0.2%。

10年期公債殖利率上揚7個基點至4.5089%，再寫2007年來最高。美國銀行（BofA）策略師估計，10年期公債殖利率可能會續升至4.75%，之後風險情緒惡化、金融狀況更為緊縮，會促使殖利率在年底回落。

殖利率上揚，不利科技股，特斯拉（Tesla）走低0.8%。但輝達（Nvidia）連續第二天逆勢走高，早盤上漲1.4%。

官員在剛結束的超級央行周發布鷹派言論，投資人也益發憂慮上漲油價會推升通膨，讓決策者更難在近期內降息。避險基金加碼賭注原油供給緊俏會拉高通膨。

多倫多道明銀行的庫穆拉說，由於距離通膨目標值仍遠，所有央行都需要堅稱，利率需要維持在更高水位更長一段時間。兩名聯準會（Fed）官員上周說，有可能至少得在升息一次。

個股方面，好萊塢編劇工會與製片廠達成初步協議，可望終結罷工，Netflix、迪士尼股價漲。

Nike、Foot Locker分別下挫0.5%、4%，主要是Jefferies降評這兩家公司評等。

殖利率 輝達 央行

上一則

應對歐盟護林法規 馬來西亞對中國棕櫚油出口「擬一年增50萬噸」

延伸閱讀

美股失色 4利空烏雲籠罩

美股失色 4利空烏雲籠罩
法人看到企圖心…輝達想打造印度成「AI重鎮」

法人看到企圖心…輝達想打造印度成「AI重鎮」
光出租Nvidia晶片就能收錢 它的AI業務比先前估計更賺

光出租Nvidia晶片就能收錢 它的AI業務比先前估計更賺
越南懷抱晶片大國夢 總理訪美親邀黃仁勳設廠

越南懷抱晶片大國夢 總理訪美親邀黃仁勳設廠

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

2023-09-17 23:08
每天工作八小時的工作文化是經過演變而來的。(Getty Images)

每天工作8小時 怎麼演變來的？

2023-09-18 02:15

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里
經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補
美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球

美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球