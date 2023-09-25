美債殖利率再寫16年高 早盤狹幅震盪 Nvidia反彈

公債殖利率25日衝上16年高，美元指數也攀抵3月來最高。但輝達（Nvidia）早盤擺脫頹勢，反彈走高。(路透)

交易者推測，聯準會（Fed）需要將利率長期維持在高檔，以壓制通膨，公債殖利率 25日衝上16年高，美元指數也攀抵3月來最高。但輝達 （Nvidia）早盤擺脫頹勢，反彈走高。

,美股25日早盤，道瓊工業指數和史坦普500指數均在平盤上下狹幅震盪、那斯達克綜合指數漲0.02%。費城半導體指數跌0.01%、台積電ADR漲0.2%。

10年期公債殖利率上揚7個基點至4.5089%，再寫2007年來最高。美國銀行（BofA）策略師估計，10年期公債殖利率可能會續升至4.75%，之後風險情緒惡化、金融狀況更為緊縮，會促使殖利率在年底回落。

殖利率上揚，不利科技股，特斯拉（Tesla）走低0.8%。但輝達（Nvidia）連續第二天逆勢走高，早盤上漲1.4%。

官員在剛結束的超級央行 周發布鷹派言論，投資人也益發憂慮上漲油價會推升通膨，讓決策者更難在近期內降息。避險基金加碼賭注原油供給緊俏會拉高通膨。

多倫多道明銀行的庫穆拉說，由於距離通膨目標值仍遠，所有央行都需要堅稱，利率需要維持在更高水位更長一段時間。兩名聯準會（Fed）官員上周說，有可能至少得在升息一次。

個股方面，好萊塢編劇工會與製片廠達成初步協議，可望終結罷工，Netflix、迪士尼股價漲。

Nike、Foot Locker分別下挫0.5%、4%，主要是Jefferies降評這兩家公司評等。