企業或個人聲譽受挫時 危機公關處理手法很重要

百威淡啤的失敗公關處理，已成教科書範本。（路透）

在被證明有罪之前，法律基本認定無罪；但在輿論界，情況就不太一樣了。

從名人醜聞到商業失誤，危機溝通是公共關係的基石。這是公關業保護客戶聲譽的專業，因為對企業或公眾人物形象的打擊往往會對獲利產生真正的財務影響。

但面對社會眼光，需要採取哪些必要措施？最常見的錯誤是什麼？以下是四位公共關係主管幫助理解危機管理。

●時機十分重要

有效的危機溝通策略的關鍵是知道何時採取行動，專家建議一開始就採取觀望態度。

Top Agency創始人兼CEO卡普蘭(Ben Kaplan)說，「立即反應的壓力很大。但你必須預料到批評者的反應，並提前擬定一些步驟。」Top Agency是一家負責處理從網路安全漏洞到食品召回等危機的全球機構。

Alison Brod行銷與傳播公司執行副總裁兼危機傳播策略師詹寧斯(Lauren Jennings)表示，「你必須評估：『這個狀況故事會平息還是會繼續延燒？』」該公司負責管理眾多企業如歐萊雅(L'Oréal)和Panera等家喻戶曉品牌的公關工作。「當風向可能對銷售產生直接影響時，我們就會發出危險訊號。」

如果負面聲浪繼續加劇，重要的是盡快澄清事實，而不是等待防守。詹寧斯說，「一旦事態擴大就很難控制了。」「如果你真的發表一份聲明，就必須假設輿論會有圍繞它一段時間，因此必須做出正確的決定。」

專門從事危機公關Red Banyan創始人兼CEO尼爾曼(Evan Nierman)表示，任何面臨強烈反彈的人都應該積極主動地解決爭議，而不是防守，「你不能坐下來只是旁觀，必須成為正在發生的討論的積極參與者。」

專家表示，反彈時期往往有限，而受到批評的公眾人物或企業的目標是讓這個周期盡可能短。

詹寧斯說，「我總是說，『沒有人比公關人員更喜歡周末。』通常你會看到公關人員在周五發布新聞。背後的策略是，周末通常會提前結束個新聞周期。」「周二爆發的醜聞與周五爆發的醜聞非常不同，因為周二就必須花上全周的時間裡讓故事不斷湧現並滾雪球。周五往往有助於淡化故事。」

●說什麼很重要

當企業決定發布聲明來解決危機時，聲明應該簡潔透明。

商業諮詢公司危機管理研究所CEO希勒曼(Deborah Hileman)表示：「對一切保持透明，即使是負面情況也有助於保持或重建信任。」「人們欣賞誠實，承認錯誤代表正直。透明的溝通有助問題的補救，並確保糾正措施與問題相關。」

卡普蘭說，積極的語氣可以使一切變得不同，「重要的是，人們要明白企業在乎這種情況，對這種情況進行補救。我們可以理解人們的感受，我們尊重所有受影響的人，我們不會粉飾事情，如果需要的話我們會進行自我批評。我們也在以正確的方式解決問題，我們的注意力也放在了正確的地方。」

故意誤導公眾並且不承擔錯誤責任，被認為是絕對不可原諒的公關行為。最好的做法是直言不諱地陳述事實。

尼爾曼說，「最終真相將會大白，而你的謊言將會被揭穿。除了不道德之外，這也是一種失敗的策略。」

當企業和名人的確掌握了手頭上的問題時，聲明應該盡可能真實。詹寧斯說，「人們通常傾向於讓聲明感覺非常機械化和企業化，但如果我是客戶或粉絲，並且聲明可以讓我產生更多共鳴，或者品牌聲明多一點謙虛，我就很難討厭這個品牌。」

尼爾曼表示，充滿流行語和「企業廢話」的過於做作的聲明不會讓任何人滿意，而且還會因為顯得猶豫不決而讓事情變得更糟。

詹寧斯強調，缺乏信念是重大的公關錯誤。「人們做的最大的錯誤就是為了適應任何反彈而改變立場。你應該堅持立場，雖然可能失去一部分客戶。但如果開始反覆無常，就會失去所有客戶。」

研究專家指出的最著名的案例是4月的百威淡啤酒(Bud Light)公關慘敗，當時美國最暢銷啤酒品牌在贊助跨性別 網紅馬爾瓦尼(Dylan Mulvaney)後遭到反跨性別評論員和右翼媒體的攻擊。

事件發生後，該公司發表一份聲明，部分內容是：「我們從來無意參與導致人們分裂的討論。」

尼爾曼指出，「政治左派最初支持百威淡啤，因為他們覺得這是向跨性別社群進行推廣。」「但當百威淡啤發布這項沒有人滿意的聲明時，事情變得更加糟糕。由於不吸引支持他們的左派，最終疏遠了這一方，他們對百威淡啤酒感到憤怒。同時，又沒有平息爭議，右派反而更加憤怒。」

在該公司做出回應後，馬爾瓦尼表示：「在我看來，對於一家企業來說，雇用一名跨性別者，然後不公開支持他們​​，比根本不雇用更糟糕，因為這讓客戶允許他們恐懼跨性別者和如其所願地仇恨跨性別者。」

截至8月，這場爭議已使百威淡啤母公司百威英博在美國的銷售額損失近4億美元。

●說了多少也很重要

當談到推動議題時，少說比多說好。

詹寧斯說，「說得越多就越容易受到檢視。」「自負往往導致很多人陷入困境。他們會強烈渴望解釋自己的立場，而他們的自我告訴他們，無論說什麼人們都會相信和傾聽。通常情況下，這反而會帶來更多被撕破臉的機會。」

雖然簡單很重要，但過於簡約也會造成傷害。

尼爾曼說：「雖讓驚訝，但有些組織堅持說『無可奉告』，這可能是最糟糕的作法。」「在很多情況下，告訴某人『無可奉告』會比不回電話更糟，因為這帶有逃避的味道，而且看來你好像要隱瞞什麼事情。」

詹斯斯表示，「不予評論」作法在1990年代容易被接受和流行，但之後已經變得非常過時，「現在『不發表評論』意味著內疚。」

尼爾曼指出，在已陷入危機時多犯一個錯誤都可能是致命的。當公眾目光直接照射到某人身上時，他們需要對下一步做出特別好的判斷；包括採取措施糾正任何不當行為。

他說：「寬恕的蘋果只能咬一口。」並補充說，有效度過危機可能對企業有利，「如果一家公司在危機中做出正確的決策，就可以利用危機時期並將其轉化為機會，以贏得公眾的更多尊重和客戶群的更多承諾。」

卡普蘭補充說：「沒有什麼比這更能讓你的受眾、顧客和消費者更有信心。」他以嬌生公司處理1982年「泰諾謀殺案」的方式為例。

在發生一系列與含氰化物泰諾藥丸相關的死亡事件後，嬌生公司召回3100萬瓶藥物，並對150萬瓶藥物進行了毒物檢測。該公司後來推出目前常用於非處方藥的三重密封泰諾包裝。「以技巧處理危機是一個巨大的品牌建立和推升士氣方式。走出危機後，品牌有可能比以前更強大。」

●社群媒體 正在改變公關格局

幾十年前，聲譽危機通常會隨著新聞媒體報導法律問題而展開，然後有時會超越社群媒體討論。但如今，醜聞越來越多地在Instagram、前稱推特 的X、Reddit和Facebook上煽動，然後被主流新聞媒體報導。

卡普蘭說，「過去我們會問：『該如何阻止主流媒體報導此事？』但現在我們會問：『如何阻止社群媒體網紅散布此事？』」「現在更大的風險往往是社交媒體的傳播。」

詹寧斯說，「在社群媒體出現之前，人們通常感覺自己沒有權力分享自己的觀點。」「現在任何人都有發言權，任何人都可以發表意見，無論它是否有價值。通常，對於危機溝通，你並不是試圖對抗現實，而是試圖對抗這種看法。」

然而，即使社群媒體會助長公關危機，但這些平台仍可成為有效的緩解工具。

尼爾曼說，「你必須去討論園地，無論是Instagram、YouTube還是推特。」「你必須參與自己遭到聯合批評的所有不同平台，而且你必須始終如一、清晰地做到這一點。」

無論好壞，社群媒體讓企業和名人可以直接接觸大眾。

尼爾曼說：「如果社交媒體上或某個討論組、Reddit貼文或推特對話中的回應充滿爭議，我們的想法是試圖將其控制在那裡。」「去找那些煽動憤怒的人，試圖透過提供更多資訊和背景來贏得他們的支持，以防止這場危機蔓延到主流媒體，不則它會蔓延到全球，變得更加難以緩解。」