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小型股回檔11%落入修正 工業股也不妙 美股亮衰退訊號

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美國小型股和工業股正在下跌，這通常是經濟衰退的訊號，但在股票表現已超越預期的當前年份中，一些投資人忽略這項訊號，認為只是「雜音」—至少當前是如此。

史坦普500工業指數在8月1日上漲至高峰後，迄今下跌約8%，瀕臨落入修正領域，此前幾家大型美國運輸業者調降第3季獲利預估，原因是油價突然大漲。

反映小型股走勢的羅素2000指數從7月31日收盤高點迄今已下跌逾11%，跌幅是史坦普500指數同期間的約兩倍。小型股和工業股大跌，通常會發生在經濟正在衰退之時。

股市也顯現出其他有麻煩的訊號。史坦普500指數正邁向一年來第一個季度虧損的情勢，才剛寫下3月10日來最糟周線成績，當時是矽谷銀行倒閉。從聯準會在上周三（20日）宣布政策、預告利率會維持更高更久以來，股市已經下跌2.8%。

美銀策略師表示，投資人現在從全球股票基金撤資的速度是去年12月來最快。

儘管如此，股市還是有希望的。企業財報季即將來臨，根據彭博行業研究的模型，現在這可能比利率對股價的影響更重要，數據顯示，企業第3季獲利可能僅下滑1.1%，而且至少接下來一年獲利會增加。此外，聯準會上周對經濟成長的預估，比前幾個月還要強勁。

Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長佛瑞斯特表示：「幾周後財報季就要登場，我們沒有見到大量公司調降獲利與營收目標。我們不知道衰退何時來臨，儘管終將會來臨，但大型美企並未顯示出立即的威脅。」

對一些投資人而言，近期的下跌不過就是個買進的機會。接受彭博資訊調查的預測人士預測經濟成長會減緩至明年年中，接著再度回升。

研究業者Ned Davis Research首席美國策略師克利索爾德說：「要說股市正顯現出衰退訊號還太早了。如果我們正邁向那樣的情況，顯然現在還在很初期的階段，但我們需要再等幾周來判斷年底的動能走向。」該公司對史坦普500指數的年底目標為4,500點，高於當前的約4,320點，但同時預估美國明年上半年經濟會減緩。

小型股下跌可能是預期成長減緩的訊號。從歷史來看，小型股通常會在整體大盤反彈前率先觸底，而小型股和國內經濟密切連動，業務線通常不會像大型股那樣多元化，因此在經濟景氣不確定時期，小型股面臨的風險較高。

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