美元指數創十年最長周線連漲 日本央行鴿調壓低日圓

美元指數連續第十周上漲；日圓兌美元再貶近150關卡。 (路透)

美元指數（DXY）周五走高，因為最新一批全球企業活動數據凸顯了美國經濟相對於其他主要經濟體，表現更好。日圓則是在日本央行 繼續維持超寬鬆政策後，兌G10貨幣全面走弱。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數周五盤中一度升至105.78，根據彭博資訊報債，美元指數收盤報105.583，上漲0.21%。如此一來，美元指數本周周線上漲約0.3%，這是連續第十周周線上漲，創下近十年來最長連漲紀錄。

日圓兌美元周五下跌0.5%，至148.36日圓兌1美元，邁向連續第三周下跌。日本央行總裁植田和男在日本央行利率 決策記者會上保持鴿派基調，日圓兌美元盤中一度貶至148.42。植田和男說，目前到結束負利率政策的距離，沒有太大變化，不確定性仍然很高。

標普全球周五最新發布的數據顯示，9月追蹤製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數（PMI）初值從8月的50.2終值降至50.1；這數據勉強高於50榮枯線。亦即，今年到目前為止，美國經濟仍未如大多數經濟學家預期，因為聯準會（Fed）激進升息而陷入衰退。

歐洲方面的經濟數據則令市場失望，一項指標顯示法國9月經濟活動下滑速度遠超預期；而覆蓋整個歐元區的一項調查數據顯示，第三季歐元區經濟可能出現萎縮。

Trader X的市場分析師Michael Brown在談到美國數據時說：「美國的經濟增速繼續超過世界其他地區，我認為這種情況還將持續一段時間。」他表示，「除非我們看到已開發市場的其他地區經濟增長持續回升，否則我很難在中期內看跌美元。」

美國聯準會理事鮑曼周五表示，需要進一步提高利率，以便「及時」控制通膨，她的鷹派談話，是基於能源價格可能上漲，通膨戰役可能需要數年才能完成。

聯準會周三將指標利率目標區間維持在5.25%～5.5%，但強調將在必要的長時間內，將利率維持在高水準，以推動通膨率回落至2%。Fed發出利率將保持在高點較長時間的訊號後幾天，日本央行仍決定將利率維持在負值區間，日圓周五承壓下跌。

日本央行周五將利率維持在負0.1%，並再度承諾將繼續支持經濟，直到確信通膨率將保持在2%的目標水平。日本央行總裁植田和男在記者會上說：「我們還沒有看見通膨能夠穩定、持續地實現我們的物價目標。」

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan說：「我認為這相當鴿派，這就是為何我們看到日圓跌破148。」這個接近150關卡的水準，使得日本政府可能進行干預以支撐日圓的猜測甚囂塵上。日本財務大臣鈴木俊一周五表示，他不會排除任何選項，並警告說日圓遭拋售將損害依賴貿易的日本經濟。