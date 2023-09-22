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史坦普500、那斯達克 創3月來最大周線跌幅

編譯黃淑玲／綜合外電
美國股市三大指數22日收低。(路透)
美國股市三大指數22日收低。(路透)

美國股市三大指數周五（22日）均收低，稍早在平盤上下拉鋸，本周走勢震盪，指標美國公債殖利率觸及16年最高，且投資人消化美國聯準會（Fed）的鷹派預期。三大指數周線也同步下跌，其中史坦普500和那斯達克創3月以來最大周線跌幅。

道瓊斯工業指數下跌106.58點，或0.31%，至33,963.84點；史坦普500指數下跌9.94點，或0.23%，至4,320.06點；那斯達克指數下跌12.18點，或0.09%，至13,211.81點。

周四史坦普500已經自3月以來首次跌破100日移動均線，這是一個關鍵支撐位，未能反彈至該水平上方暗示仍面臨下行壓力。

周五史坦普500指數11個主要類股當中，非必需消費品類股跌幅最大，只有科技類股和能源類股上漲。福特汽車上漲1.9%，因為美國聯合汽車工會（UAW）表示，與福特資方的談判取得進展。

Horizon Investments投資組合管理主管Zachary Hill表示：「本周美國聯準會的一些訊息，與過度樂觀的股市投資人發生了衝突。」他說，投資人想要交易利率峰值這個題材已經快一年了，但Fed主席鮑威爾本周的發言，再加上點狀圖都清楚指出，「聯準會認為我們還沒有到那一步。本周的股市走勢就是在消化這一現實」。

指標的美國10年期公債殖利率從周四創下的16年新高4.479%跌至4.438%。投資人仍在消化聯準會維持利率不變的決定，但最新一季的經濟預測摘要暗示了，Fed限制性貨幣政策的維持時間將比先前預期得更久。

周五，多位聯準會官員的談話支持了聯邦公開市場委員會（FOMC）中的鷹派立場。理事鮑曼暗示，應進一步提高聯邦基金目標利率，並將其「維持在限制性水準一段時間」，以推動通膨降至2%的目標。 波士頓聯準銀行總裁柯林斯說，「肯定不排除」進一步收緊。舊金山聯準銀行總裁達利強調，聯準會仍致力於「儘可能平穩地」抑制物價。

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik說：「有很多因素不利於經濟軟著陸，這是聯準會需要被提醒的，因為升息可能會使我們陷入衰退。」美國銀行策略師Michael Hartnett團隊指出，隨著利率更高維持更久的預期令經濟衰退風險上升，全球股票型基金資金流出規模創下12月以來最大。

殖利率 聯準會 投資

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