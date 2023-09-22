道指續跌百點 史指連挫三周

美股22日的下跌是三大股指連續第4天下跌，也是投資人對聯準會(Fed)打算在更長時間內維持較高利率的訊號做出的反應。（美聯社）

美股回落，結束艱難的一周。道瓊工業指數下跌106.58點或0.31%收3萬3963.84點。史坦普500指數下跌9.94點或0.23%至4320.06點。那斯達克指數下跌12.18點或0.09%至1萬3211.81點。

消息人士透露，福特汽車與罷工的美國汽車工人聯合會(UAW)的談判取得進展，股價上漲1.89%。Stellantis也小幅上漲，而通用汽車(General Motors)下跌0.37%。

美股22日的下跌是三大股指連續第4天下跌，也是投資 人對聯準會(Fed)打算在更長時間內維持較高利率的訊號做出的反應。

史指和以科技股為主的那指本周分別下跌2.9%和3.6%，為連續第3周負成長，也是3月以來表現最差的一周。藍籌股道指本周下跌1.9%。

在Fed預測2023年再次升息後，債券殖利率 飆升。指標10年期公債殖利率本周升至2007年以來的最高水準。同時，2年期殖利率觸及2006年以來的最高水準。

安聯投資管理公司資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)表示：「這開始引起投資人的關注。」「投資人正在習慣這些較高的利率水平，以及這對未來風險資產的意義。」

對政府關門的擔憂也在加劇，這可能會削弱消費者信心並進一步減緩經濟成長。眾議院共和黨領袖21日讓眾議院休會。

Harris Financial管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「投資人現在正盯著局勢，擔心政府關門。」「市場只在等待何時發生，然後試圖低估它的持續時間。」

花旗分析師艾倫(Christopher Allen)在給客戶的報告中表示，即使該公司的反彈似乎會在未來進一步沿續，他仍堅持對嘉信理財的買入評級。

他指出，「雖然近期仍不穩定，但考慮到堅實的潛在有機淨新資產趨勢、嘉信理財的規模和定位、費用槓桿，我們繼續看好2024年的長期表現。」

艾倫調降嘉信理財2024年和2025年的獲利預期。但將2023年第3季獲利預期從每股74分略微調整至每股75分。

美國商銀指出，繼今年稍早被大規模拋售之後，光學雷達股票領頭羊Lidar的上漲潛力可能超過40%。

該公司對該股給予買入評級，目標價14.8元，較該股21日收盤價有上漲45%的空間。

自2月該股上市掛牌以來，股價已下跌超過46%。 但分析師Jessie Lo仍然認為，該公司「在市占率、出貨量、訂單增益、利潤率、盈虧平衡時間表和資產負債表和現金流管理方面的領先地位，值得相對於同行獲得更高的估值溢價。」

花旗表示，在美國經濟強於預期和歐洲經濟疲軟的情況下，美國和歐元區央行 的升息周期即將結束，因而相應調降了歐元區GDP預期。

分析師威勒(Dirk Willer)在最新報告中表示，「從央行周期角度來看，隨著升息周期即將結束，這對投資人具有吸引力。估值也很有趣，尤其是在美國。」

他補充指出，「然而，央行尚未得到全部明確訊息，因為要不是美國成長仍出乎意料地強勁，就是歐盟和英國通膨出乎意料地頑固。油價的快速上漲通常是持續時間的強勁阻力。」

該分析師仍然看多「廉價周期性」拉丁美洲市場，同時放空防禦性的英國股市，他認為英股應該會受惠於英鎊疲軟。

BTIG分析師富勒(Jake Fuller)給予Instacart中性評級。他在給客戶的報告中表示，該公司的估值看來已經相當合理，「這裡存在正向因素，包括強大的市場地位、較低的產品滲透率、輔助機會和健康的利潤率；但溫和的成長、激烈的競爭和估值，導致我們給予中性評級。」

他表示，這家雜貨配送公司的成長軌跡高於Uber和Door Dash等其他軟體企業，「雜貨店的線上滲透率較低，但預計後疫情的線上普及率將比餐廳類別更加困難。」