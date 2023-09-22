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美股那指早盤反彈上漲0.5% 但Fed「鷹」影揮之不去

編譯陳律安／綜合外電
美股那指22日早盤上漲，但周線仍可能收黑。(路透)
美股那指22日早盤上漲，但周線仍可能收黑。(路透)

美股三大指數22日早盤小幅上漲，那斯達克綜合指數的漲幅最突出，漲0.5%，但在聯準會（Fed）暗示利率將保持高點更長一段時間後，本周周線仍面臨龐大壓力。

道瓊工業指數早盤平盤波動，史坦普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲0.5%。費城半導體指數漲1%、台積電ADR漲1%。

在Fed暗示利率將更高更久後，為股市等風險資產造成壓力，美股已連續三個交易日收黑，史坦普500指數和那斯達克指數一周來分別下跌2.7%和3.5%，可能寫下3月來最大的單周跌幅。道瓊工業指數本周來則下跌1.6%。

由於Fed可能於年底前再度升息，把10年期公債殖利率推高15個基點至4.498%，為2007年來最高水準；2年期公債殖利率則突破5.2%，寫2006年來高點。

投資人也擔憂政府關門，可能拖累消費者信心和經濟增速。三菱日聯銀行美國宏觀策略主管岡薩爾維斯說，在市場消化利率更高更久的信號之際，風險規避潮再起，本周周線收黑，可能連帶使月底前的跌勢加劇。

個股消息方面，麥當勞將從明年1月1日起，把新進加盟主的授權費率從4%提高到5%，為該速食巨頭近30年來首次提高這個費用。麥當勞股價早盤漲近0.5%

亞馬遜22日發布聲明，計劃明年初在旗下Prime Video平台上的節目和電影中推出廣告，適用於美國、英國、德國和加拿大等地，顯示在虧損日增之際，求助於廣告的串流服務又多了一個。亞馬遜股價早盤漲1.5%。

殖利率 那斯達克 亞馬遜

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