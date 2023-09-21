安謀IPO 7天遭遇「空襲」 上市以來首次跌破發行價

安謀（Arm）掛牌交易才七天，持續遭市場空頭圍攻。(美聯社)

軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀 （Arm）掛牌交易才七天，持續遭市場空頭圍攻，股價21日盤中首度跌破首次公開發行股票 （IPO）的上市價，增添美國IPO市況回溫的憂慮。

安謀21日收跌1.4%至52.16美元，為連續第五天下跌，盤中最低跌至49.85美元，遠低於13日IPO時設定的51美元價格。那斯達克綜合指數同日挫跌1.8%，因為投資 者擔心美國聯準會（Fed）將維持利率更高更久。

此外，本周IPO的Klaviyo與Instacart掛牌交易以來也表現疲軟，使人們更加懷疑，在經歷超過18個月的空窗期後，人們所期待的IPO復甦能否實現。

安謀的高估值已引發市場質疑，分析師陸續發布報告認為該公司不見得能成為人工智慧（AI）熱潮的受益者。

數據和分析公司Ortex指出，安謀約有1,400萬股股票被借出，相當於在外流通股數的8%，比率高於高於一天前的大約5%。Ortex指出，做空者借入股票進行拋售，借出股票與做空股票之間的關聯通常很緊密。

相較於最近的其他IPO，Arm股票的被做空程度似乎很高。Ortex數據顯示，軟體業者Simpple在IPO七天後，3.1%的在外流通股數被借出，美容產品銷售商Oddity同期僅0.3%股票被借出。