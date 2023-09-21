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法人看到企圖心…輝達想打造印度成「AI重鎮」

編譯葉亭均、記者蕭君暉／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本月初造訪印度五天，走訪四個城市，並表示「印度有資料、有人才，這將是世界上最大的AI市場之一。」法人看好，輝達企圖打造印度成為AI重鎮，輝達晶片的模組、基板、伺服器供應商鴻海，在印度製造能力最強，受惠最大。

彭博報導指出，目前美國政府打壓科技公司對中國出口高科技晶片，整個世界積極尋找中國大陸以外的電子製造基地，印度有望成為AI人才來源、晶片製造地，也是輝達產品的市場。

輝達和印度在押注印度AI優勢方面共享利益。由於美國的管制措施，晶片製造商不能把高階微處理器賣給中國，而中國業務又占了輝達五分之一營收，市調機構Counterpoint研究副總裁薩哈表示，「印度成為輝達想要在籃子裡投入多顆蛋的市場，這並不令人驚訝」。

印度懷有雄心壯志，要提升電子製造和利用AI來帶動數位經濟，政府更投入數以億計美元的補貼鼓勵設置晶片製造基礎設施，要吸引輝達、超微（AMD）和英特爾等公司。

印度軟體巨擘Infosys董事長Nandan Nilekani表示：「政府積極打造AI基礎設施，廣大的民間企業也是。對黃仁勳來說是個好消息。」他在黃仁勳訪印度時，兩人曾經餐會。

在黃仁勳訪問期間，印度最大集團信實集團（Reliance）宣布旗下數位服務公司 Jio Platforms 將在國內建立AI運算基礎設施，AI雲端將採用輝達的超級電腦技術。輝達表示，信實和另一家企業巨擘塔塔（Tata）也將建立並營運最先進的AI超級運算資料中心。印度已吸引蘋果、亞馬遜把代工業者從中國大陸轉移至印度。現在印度目標轉向半導體。

印度電子與半導體協會執行長 K. Krishna Moorthy 表示，印度是高端科技快速成熟的市場，並為輝達的繪圖處理器（GPU）創造巨大需求，「只要印度的數位經濟成長，政府要求資料安全、資料隱私與資料地點，那麼這可望需要超過10萬個GPU來打造AI雲端基礎設施。」

印度 輝達 AI

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