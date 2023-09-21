憂高利率和政府關門 道指跌逾370點

亞馬遜是七大科技股中受創最嚴重的個股，下跌4.41%。Getty Images

美股繼續收跌，因美國公債殖利率 升至多年高點，且投資 人越來越擔心國會無法阻止政府關門。

道瓊工業指數下跌370.46點或1.08%至3萬4070.42點。史坦普500指數下跌72.2點或1.64%至4330點。那斯達克指數下跌245.14點或1.82%至1萬3223.99點。

這是三大指數連續第三個交易日下跌，也是史指自3月以來最糟單日表現。道指和史指本周可望分別下跌超過1%和2%，而那指則預期跌幅將超過3%。

10年期公債殖利率觸及4.48%，創逾15年新高，最新催化劑是每周申請失業救濟金數據顯示勞動市場依然強勁，可能會鼓勵聯準會繼續升息。 截至9月16日當周，首次申請失業救濟金人數減少2萬人至20.1萬人，遠低於《道瓊》調查經濟學家預期的22.5萬；為1月以來最低水準。

數據公布後，2年期公債殖利率升至5.19%，也是2007年以來的最高水準。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)在談到最近的殖利率走勢時表示：「這對市場來說是一個警告訊號。」並補充說，殖利率「目前肯定會影響風險偏好」。

在傳出眾議院共和黨領導人有意讓眾議院休會的消息後，跌幅加劇，人們更加擔憂聯邦立法者不會通過法案以避免政府關閉。市場參與者擔心政府關門將損害第4季的GDP。

前一天，聯準會宣布維持利率不變，但預計年底前將再次升息。同時也表示明年降息幅度較小，實質上表示由於通膨頑固，需要在更長時間內維持較高利率。

聯準會主席鮑爾在決定後評論指出，經濟軟著陸仍有可能，但不是他的基本假設。

Motley Fool Wealth Management投資分析師麥克法丁(Shelby McFaddin)表示：「我認為，預期與現實情況之間存在一些衝突。」「當你是投資人時，這似乎並不理想，因為它似乎表明利率環境將長期偏高。」

科技股領跌，因為投資人重新考慮在利率維持高位的情況下買進成長股。特斯拉、Alphabet和輝達 都下跌超過2.4%。

聯邦快遞(FedEx)逆勢上漲4.52%，這家快遞公司第1財季調整後每股獲利為4.55元，高於LSEG分析師預計的每股3.73元。

輝達表現並不像今年初那樣充滿雄心壯志。自8月24日創下歷史新高以來，這家用於人工智慧(AI)應用的領先電腦晶片製造商已下跌18.4%。

光是21日就下跌2.89%，本周累計跌幅為6.5%，9月至今跌幅為16.9%。全年來看，輝達仍上漲181%，但低於8月高峰時的244%。

亞馬遜是七大科技股中受創最嚴重的個股，下跌4.41%。

德意志銀行表示，隨著公司優先考慮客戶滿意度，向客戶聯絡中心提供雲端軟體服務的Five9已準備好擴大其在軟體領域的市占率。該公司將Five9升評至持有。

分析師尼克南(Matt Niknam)表示，「簡而言之，我們認為近期預訂強勁的動能可能會在雲端聯絡中心支出的有利背景下重新加速營收成長，目前估值約有一年前水準的一半，且相對成長落後於中小型同業。」

Seaport Research Partners在最新報告中將Enphase Energy評級從「中性」調升至「買入」。

分析師庫蘭(Tom Curran)在最新報告中寫道，「我們認為Enphase Energy受惠於持續的股票回購；歐洲住宅太陽能市場持續強勁成長，在現有國家蓬勃發展並進入新國家；到2024年第2季中後期，美國住宅太陽能裝置將出現明顯的緊急復甦，該股將經歷多重擴張。」

由於需求疲軟，美國住宅太陽能市場過去一年經歷艱難，Enphase股價在2023年下跌超過53%。加州是美國住宅太陽能安裝商的最大市場，該州還制訂了一項政策變化，減少了對向電網輸送多餘電力的太陽能電池板所有者的補貼，進一步影響了需求。

然而，庫蘭認為，到明年第2季末，美國住宅市場可能會出現「初步復甦」。