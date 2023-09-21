Fed再度升息陰影籠罩 美股早盤開低走低

美股21日早盤持續走低，標普500指數跌破4,400點防線，公債殖利率與美元匯率同步上升。(路透)

美股21日早盤持續走低，標普500指數跌破4,400點防線，公債殖利率 與美元匯率 同步上升，主因最新一周失業給付申領人數縮小到今年元月來最低點，使聯準會（Fed）維持利率更高、更久的立場更為鞏固。

標普500指數下跌31.10點，跌幅約0.7%，報4371.10；那斯達克指數下跌109.67點，跌幅約0.8%，報13359.46；道瓊工業指數下跌193.49點，跌幅0.56%，報34,247.39。

台積電ADR跌0.8%，費半跌近1%。

思科（Cisco）同意以280億美元買下網路安全業者Splunk，股價大跌3.5%；新聞報導Google考慮從2027年起，不再由博通供應人工智慧晶片，使博通股價重挫。特斯拉 、字母、Meta及輝達等股也都下跌。

上周首度申領失業給付人數減少到201,000人，低於預估的225,000人，顯示勞動市場健康將持續支撐經濟成長。

10年期美債殖利率直逼2007年來高點，美元指數一度升到六個月來高點。德債殖利率也升到12年來高點。

分析師指出，金融市場尚未擺脫20日Fed提高利率預估的衝擊。摩根士丹利分析團隊指出，申領人數減少，使Fed於11月升息的機率更高。