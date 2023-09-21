我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個理由擱置

布碌崙地鐵濫射槍手…檢方求判終身監禁 量刑下周宣布

投資人看清楚：美歐英央行此刻「言」比「行」重要

編譯湯淑君／綜合外電
巴隆周刊指出，在主要央行升息循環的最末階段，「前瞻指引」的重要性更甚以往。(路透)
巴隆周刊指出，在主要央行升息循環的最末階段，「前瞻指引」的重要性更甚以往。(路透)

聯準會（Fed）20日維持利率不變，但市場注意力集中在Fed官員預測年底前利率都將維持在5%以上，以致美股下跌、美元挺升，美國2年期公債殖利率躍上17年高峰。

巴隆周刊（Barron's）報導，這顯示Fed已運用「前瞻指引」成功轉移市場焦點，從揣測Fed啟動降息的時間點，轉向察覺並接受利率終將升得更高、並且在高檔逗留得更久。

相形之下，歐洲央行（ECB）上周提高利率，但ECB的語調卻迥然不同，向市場明示可能升完這次就不再升了。那有效地緩和了實際升息的衝擊。結果呢？歐股上漲，歐元貶值，德國公債殖利率也下滑。

巴隆周刊指出，在主要央行升息循環的最末階段，「前瞻指引」的重要性更甚以往，且顯然被市場視為比實際的利率決定更重要。這是因為：市場總是往前看。

基於金融情勢在通膨後續發展扮演關鍵角色，央行能否傳達有效的訊息，攸關馴服通膨的成敗。

英國央行（BOE）21日意外尾隨Fed腳步，也宣布按兵不動，中斷2021年12月以來一連14次升息趨勢，但表明預留日後再次升息的選項，以免通膨降溫趨勢生變。

這段日子以來，BOE雖一路穩定升息，但向市場傳達的訊息卻一直飽受「太鴿」的批評。這一回，BOE雖說消費者物價指數（CPI）通膨率短期內可望大幅下滑，反映能源通膨年增率降低，但同時也指出服務通膨率仍可能居高不下，若通膨降得不如預期，仍準備再次升息。

央行縱使向市場傳達種種訊息，不論有意或無心，投資人對最新一輪利率決策後情況會是如何，其實仍舊毫無把握。

就Fed來說，整體訊息是利率將升得「更高、更久」，只不過細節（包括11月的利率決策）仍得視接下來出爐的經濟數據而定。

但綜觀美、歐、英三大央行最新聲明的基調與弦外之音，市場接下來迎來「鴿派驚喜」的可能性，可望大於遭遇「鷹派意外」的機率。

殖利率 央行 升息

上一則

高通證實在中國裁員 但稱「撤離上海」等說法誇大其詞

下一則

聯準會暗示將再升息 亞股隨美股跌勢收低

延伸閱讀

9月Fed暫停升息 年底恐再升 美股殺尾盤收黑

9月Fed暫停升息 年底恐再升 美股殺尾盤收黑
Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看
大型科技股拖累股市下跌 Fed還會升息更高且更久

大型科技股拖累股市下跌 Fed還會升息更高且更久
Fed利率決策 這次如預期按兵不動

Fed利率決策 這次如預期按兵不動

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到