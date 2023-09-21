投資人看清楚：美歐英央行此刻「言」比「行」重要

巴隆周刊指出，在主要央行升息循環的最末階段，「前瞻指引」的重要性更甚以往。(路透)

聯準會（Fed）20日維持利率不變，但市場注意力集中在Fed官員預測年底前利率都將維持在5%以上，以致美股下跌、美元挺升，美國2年期公債殖利率 躍上17年高峰。

巴隆周刊（Barron's）報導，這顯示Fed已運用「前瞻指引」成功轉移市場焦點，從揣測Fed啟動降息的時間點，轉向察覺並接受利率終將升得更高、並且在高檔逗留得更久。

相形之下，歐洲央行 （ECB）上周提高利率，但ECB的語調卻迥然不同，向市場明示可能升完這次就不再升了。那有效地緩和了實際升息 的衝擊。結果呢？歐股上漲，歐元貶值，德國公債殖利率也下滑。

巴隆周刊指出，在主要央行升息循環的最末階段，「前瞻指引」的重要性更甚以往，且顯然被市場視為比實際的利率決定更重要。這是因為：市場總是往前看。

基於金融情勢在通膨後續發展扮演關鍵角色，央行能否傳達有效的訊息，攸關馴服通膨的成敗。

英國央行（BOE）21日意外尾隨Fed腳步，也宣布按兵不動，中斷2021年12月以來一連14次升息趨勢，但表明預留日後再次升息的選項，以免通膨降溫趨勢生變。

這段日子以來，BOE雖一路穩定升息，但向市場傳達的訊息卻一直飽受「太鴿」的批評。這一回，BOE雖說消費者物價指數（CPI）通膨率短期內可望大幅下滑，反映能源通膨年增率降低，但同時也指出服務通膨率仍可能居高不下，若通膨降得不如預期，仍準備再次升息。

央行縱使向市場傳達種種訊息，不論有意或無心，投資人對最新一輪利率決策後情況會是如何，其實仍舊毫無把握。

就Fed來說，整體訊息是利率將升得「更高、更久」，只不過細節（包括11月的利率決策）仍得視接下來出爐的經濟數據而定。

但綜觀美、歐、英三大央行最新聲明的基調與弦外之音，市場接下來迎來「鴿派驚喜」的可能性，可望大於遭遇「鷹派意外」的機率。