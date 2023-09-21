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蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個理由擱置

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蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個理由擱置

編譯簡國帆／綜合外電
知情人士透露，蘋果和高盛原本計劃合作在iPhone增添投資功能，允許消費者買賣股票。(歐新社)
知情人士透露，蘋果和高盛原本計劃合作在iPhone增添投資功能，允許消費者買賣股票。(歐新社)

知情人士透露，在2020年股市大漲，散戶投資人蜂擁向羅賓漢（Robinhood）等股票交易應用程式（App）時，蘋果和高盛原本計畫合作在iPhone增添投資功能，允許消費者買賣股票，原定去年推出，但在去年股市重挫後，計畫便擱置。

CNBC報導，蘋果2019年先和高盛合作推出信用卡服務後，雙方原本要在蘋果的金融產品套裝加入股票交易。

2020年新冠疫情期間，仍是零利率環境，消費者因居家避疫而待在家裡，花更多時間把儲蓄投入交易股票，帶動迷因股熱潮，蘋果和高盛開始討論，原定去年推出投資功能，主管推銷的其中一個理論用途，是擁有額外現金的iPhone用戶也能買蘋果股票。

知情人士說，但之後利率和通膨攀升，股市陷入動盪，蘋果擔心若用戶在蘋果產品的幫助下投資股市卻賠錢，會招致反彈，因此蘋果和高盛轉換方向，改為推動推出高收益儲蓄帳戶的計畫。

在高盛執行長蘇德巍（David Solomon）因內外壓力而決定撤出幾乎所有消費者業務後，這項股票交易合作計畫的命運也陷入不明。消息人士說，這項投資功能的基礎設施已經大致建置完成，若蘋果最後決定推出，也可上路。

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