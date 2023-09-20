我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6歲華裔男童遭白人惡鄰球棍猛擊 生命垂危

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

大型科技股拖累股市下跌 Fed還會升息更高且更久

編譯劉忠勇／綜合外電
市場人士認為，Fed承認經濟表現強勁，也降低明年降息次數的預測，這表示在更長時間內保持較高利率很可能是Fed繼續採取的路徑。（美聯社）
市場人士認為，Fed承認經濟表現強勁，也降低明年降息次數的預測，這表示在更長時間內保持較高利率很可能是Fed繼續採取的路徑。（美聯社）

美國股市三大指數20日全面下跌，科技股跌得最重，聯準會（Fed）一如市場預期維持主要利率不變，但預告可能還會升息。市場大多不樂見這一訊息。

道瓊工業指數下跌76.85點，跌幅0.2%，收在3萬4440.88點；史坦普500指數下跌41.75點，跌幅0.9%，報4402.2點；那斯達克綜合指數大跌209.06點，跌幅1.5%，收在1萬3469.13點。

美國公債殖利率徘徊在至少15年高位附近，對利率敏感的大型成長股微軟、蘋果和輝達（Nvidia）拖累那斯達克綜合指數最重，也表明華爾街終於接受較高的借貸成本將持續更長一段時間這一現實。

微軟跌2.4%，蘋果跌2%，輝達跌2.9%。

Apollon Wealth Management投資長Eric Sterner說：「Fed的言論以及債市和股市的表現之間一直存在分歧。現在他們的表現開始一致了。」

Sterner說，隨著利率上升推高債券殖利率，吸引投資人將更多現金轉投公債市場，科技股面臨的壓力將越來越大。

基準10年期美國公債殖利率周三跌至4.346%，但仍接近2007年以來最高水平。對投資人的通膨預期更敏感的2年期債券殖利率升至5.118%，為2006年以來的最高水準。

從與聲明一同發布的點狀圖來看，Fed預料今年將再升息25個基點，利率將在5.50%-5.75%觸頂。SEP預測還預計明年降息50個基點，少於6月預測。

根據最新預測，到明年年底，聯邦基金目標利率將降至5.1%，到2025年底降至3.9%。

「經濟預測摘要」（SEP）預測顯示，到年底通膨率將降至3.3%，更接近Fed 2%的目標。

Fed主席鮑爾在會後記者會對樂觀的經濟預測降溫，並警告對抗通膨還有很長的路要走。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，Fed承認經濟表現強勁，也降低明年降息次數的預測，這表示在更長時間內保持較高利率很可能是他們將繼續採取的路徑。

在史坦普500指數的11大類股中，對利率敏感的通信服務股和科技股跌幅最大。

營銷自動化公司Klaviyo在紐交所首日上市跳漲9.2%，這是繼安謀（Arm）和配送服務公司Instacart 後，最近第三家首次公開發行股票。

Instacart 大跌10.7%，而最近上市的安謀下跌了4.1%，表明投資人對其他科技新股的熱情有所降溫。

圖片分享公司Pinterest上漲3.1%，此前這家公司宣布買回高達10億美元的股票。

殖利率 投資 那斯達克

上一則

還會升息一次 那指下跌1.5%

下一則

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

延伸閱讀

「女股神」伍德未投入安謀IPO熱潮 是出於這項考量

「女股神」伍德未投入安謀IPO熱潮 是出於這項考量
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
安謀IPO「開門紅」後 美國後續IPO熱度就看19日的Instacart掛牌

安謀IPO「開門紅」後 美國後續IPO熱度就看19日的Instacart掛牌
比Nvidia還高 安謀大漲後本益比竄升至170倍

比Nvidia還高 安謀大漲後本益比竄升至170倍

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

2023-09-17 23:08

超人氣

更多 >
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一
社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發