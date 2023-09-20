還會升息一次 那指下跌1.5%

聯準會表示將維持利率不變，但暗示即將再次升息，美股聞訊回落。(美聯社)

聯準會 表示將維持利率不變，但暗示即將再次升息 ，美股聞訊回落。

史坦普500指數下跌41.75點或0.94%至4,402.2點。微軟下跌2.4%，拖累那斯達克指數下跌209.06點或1.53%至1萬3469.13點；輝達和Google母公司Alphabet下跌約3%。道瓊工業指數下跌76.85點或0.22%至3萬4440.88點。三大股指均收在盤中低點。

一如普遍預期，聯準會維持利率穩定。但在經濟預測中表示，預計年底前將再次升息。聯準會表示，將在最後一次升息後結束升息周期，並於明年開始降息，不過今年的利率將維持在高於6月的水平。

隨著交易員聆聽聯準會主席鮑爾給出的利率前景，市場出現波動。鮑爾表示，聯準會將「謹慎地」進一步升息，但也指出，在對抗通膨方面還有更多工作要做。

他也評論說，經濟軟著陸仍然是可能的，也是他的首要目標，但不是他的基本假設。鮑爾講話期間三大股指下跌，並在交易最後半小時繼續下跌。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「美國經濟過於強勁，這個升息周期的持續時間將比華爾街希望的要長得多。」

科技股表現不佳，其中資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。投資人今年一直在買進科技股和其他成長型股票，希望聯準會能夠在此時完成緊縮政策。

美國2年期公債殖利率 躍升至2006年7月以來的最高水平，而10年期公債殖利率則達到2007年11月以來的最高水平。引發人們對升息影響的擔憂，並可能給科技股帶來壓力。

新上市的Instacart和Arm Holdings股價面臨壓力，兩支股票的交易價格都跌近IPO價格。

Instacart下跌10.68%，並一度跌破該公司每股30美元的IPO價格。Arm Holdings下跌4.1%至每股52.91元。該晶片股的IPO發行價為每股51元。

在這家科技公司19日宣布年度股利增加10%，即當季股利每股0.75元後，摩根史坦利看好微軟。

分析師韋斯(Keith Weiss)在報告中表示：「整體而言，股利代表一種持續的收入來源，也是我們預測的微軟持久的近20%總回報率的一個組成部分。」「預計營收成長將達到15%左右，考慮到資本支出和人工智慧(AI)成長對毛利率造成壓力，銷售商品成本成長緩慢，但毛利增幅將遠遠超過營運支出成長。」

他預計回購將繼續，維持對該股的加碼評級，並表示該公司仍然是「12 個月內最值得持有的股票」。他預計微軟本財年每季將回購近60億元的股票。

輝達是史指2023年表現最好的股票，在聯準會暗示利率將在更長時間內保持在高水準後，該公司本月至今的跌幅擴大至13.1%。

自2023年8月24日創下歷史新高之後，輝達目前已下跌14.7%。今年以來的漲幅達到194%；在8月最高點，輝達上漲達244%。

花旗表示，由於不利因素在很大程度上被誇大了，嬌生公司的分拆公司Kenvue將得到喘息的機會。

該公司在最新報告中表示，Tylenol集體訴訟和食品藥物管理局(FDA)小組對去氧腎上腺素有效性的質疑所引發的擔憂，並不是Kenvue股票壓力的長期來源。該股自5月上市以來，股價已下跌近19%。

分析師法洛尼(Filippo Falorni)表示：「我們認為，這兩種情況的擔憂都被誇大了，並且由於嬌生分拆交易的預期推動，Kenvue將繼續上漲。」

聯準會不升息的決定基本上符合市場預期。 然而，收入研究及管理資深投資組合經理人雷姆利(Jake Remley)表示，利率波動的平靜不會持續太久。

他表示：「這種平靜給市場帶來了金髮姑娘時刻；但在我們看來，殖利率曲線的形狀並不穩定。」「短期利率若非相對經濟疲軟速度而言太高，就是長期利率因持續通膨壓力的根源如工資成長等而相對太低。真正的悲觀情況是，兩者都有問題，市場將不得不很快考慮滯脹的前景，」