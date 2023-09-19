等待Fed結論 股指全面回落

華爾街繼續等待本周Fed政策會議結果，美股回落。(美聯社)

華爾街繼續等待本周Fed政策會議結果，美股回落。

道瓊工業指數下跌106.57點或0.31%至3萬4517.73點。史坦普500指數下跌9.58點或0.22%至4443.95點。那斯達克指數均下跌32.05點或 0.23%至1萬3678.19點。

迪士尼宣布將其遊輪和公園業務投資 增加近一倍，股價下跌3.62%。通常被視為未來經濟活動指標的迪爾公司，被投行Evercore ISI以農業生產的擔憂而調降股票評級，該公司股價下跌2.96%。

雜貨配送股Instacart上市後上漲超過12%。

Fed為期兩天的會議將於19日開始。 預計在20日宣布決定時不會升息 ，根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員預計Fed有99%的可能性不會升息。預計11月升息的可能性僅為29%。

Fed還將在20日提供經濟預測。投資人將關注有關通膨路徑和貨幣政策未來的評論。

Commonwealth Financial Network投資組合經理人法斯齊亞諾(Chris Fasciano)表示：「現在我們即將面對Fed會議，市場只是稍作喘息，等待他們所說的內容，以獲取下一個線索。」

嘉信理財(Charles Schwab)資深投資策略師戈登(Kevin Gordon)表示：「我們知道距離升息周期的結束比開始更近。」「他們如何看待明年，或至少如何看待2024年的轉折點更為重要。」

西德州中質原油(WTI)價格在觸及11月以來的新高後出現盤中反轉。此舉也提振了市場情緒，脫離盤中低點。其他方面，10年期美國公債殖利率 接近2007年以來的最高水準。

罷工的汽車工人聯合會(UAW)領導層表示，如果在22日最後期限前沒有取得進展，可能會要求更多工人停止勞動。Stellantis上漲2.11%，福特和通用汽車上漲超過1.7%。

Redburn Atlantic給予Arm持有評級，理由是未來的執行路徑很棘手。

分析師舒茲梅蘭德(Timm Schulze-Melander)在給客戶的報告中寫道：「Arm對授權使用費率快速調整的財測將明顯背離歷史業績趨勢。」

他補充說：「由於2023財年和6月當季財務表現不佳，11月中旬的第2季業績需要證明如何實現和維持這種轉變。」

他表示，未來4到6季對Arm來說至關重要，從長遠來看應該會影響該公司的成長和獲利能力，「險很高，未來的道路充滿挑戰。」他將目標價定在50元，較18日收盤價下跌約14%。

該股股價19日較14日上市價低約1%，較當日收盤價低13%。

Oppenheimer對美國合眾銀行在度過艱難的一年後能夠反彈持樂觀態度。該公司維持該股的加碼評級和67元的目標價，代表該股較18日收盤價上漲92.8%。今年以來該股下跌逾21%，但本季略有上漲。

分析師寇陶斯基(Chris Kotowski)在最新報告中寫道，「新冠疫情的干擾和利率下降的不利因素，阻礙了營運槓桿的當季成長，並可能導致輕微的下降；然而，我們認為合眾銀行已準備好繼續跑贏大盤，一旦趨勢正常化，很可能會恢復到先前的趨勢，」

雖然他表示，該行長期以來一直是業內表現最好的銀行之一，但其每股獲利成長一直落後於主要競爭對手。並補充說，自2015年利率開始上升以來，該行的核心獲利成長再次加速。

在發表同比收入強勁成長的預期之後，Pinterest上漲3.19%。

該公司在投資人大會表示，預計未來3到5年的複合年增率將在15-20%，高於Pinterest對第3季高個位數營收成長的財測。

大和資本市場表示，戴爾股票將繼續受益於強勁的人工智慧(AI)需求和伺服器訂單。

該公司在最新報告中將這家電腦公司股票評級調升至跑贏大盤。

分析師Louis Miscioscia表示：「非常令人鼓舞的是，戴爾現在收到對其AI解決方案的實質需求，特別是PowerEdge 9680。」「累積訂單金額為20億元，到2024年5月的交貨周期為39周，而且銷售管道甚至比積壓訂單還要多。」

該股收漲1.08%。