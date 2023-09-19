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越南懷抱晶片大國夢 總理訪美親邀黃仁勳設廠

中央社河內19日專電
越南總理范明正邀輝達到越南設廠。(路透)
越南總理范明正邀輝達到越南設廠。(路透)

美中貿易戰後，越南展現雄心邁進晶片領域，越南總理范明正在美國向輝達執行長黃仁勳表示，盼輝達到越南設廠，加強在越南的合作與投資，並以越南為輝達在東南亞的基地。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，前往美國參加聯合國大會的范明正（Pham Minh Chinh），在當地時間18日下午於矽谷考察及與多家科技公司舉行工作會談時，特地花了很多時間與黃仁勳討論，並邀輝達（NVIDIA）到越南設廠。

范明正要求越南外交部、計劃投資部、工商部、訊息媒體部、科技部、自然資源與環境部以及越南駐舊金山總領事館等單位主管陪同、支持並與越南大型企業代表一起和輝達具體討論、制定計畫。

報導表示，范明正與黃仁勳討論了全球人工智慧發展趨勢以及輝達與越南的合作潛力，並對越南正在建立的國家半導體戰略提出建議。

范明正建議輝達繼續在越南高度重視的優勢領域上，加強對越南的合作與擴大投資，並提供越南一些政策意見，協助人力培訓，提高技術和管理能力，幫助越南更深入地參與供應鏈。

范明正也邀請黃仁勳盡快到越南訪問和考察，希望輝達加速在越南設廠，以越南為輝達的東南亞基地。

黃仁勳認為，越南正在經歷巨大變化。他希望加強與越南在半導體、資訊科技、人工智慧等領域的合作，並期待越南完全能夠成為輝達在東南亞的生產基地。

輝達是越南在伺服器和人工智慧領域最重要的供應商之一，已與越南軍隊電子電信集團（Viettel）簽署協議，希望成為越南發展人工智慧過程中的合作夥伴。

此外，越南科技翰林院（VAST）正在研究開發採用輝達A100晶片的超級電腦。雙方計劃簽署半導體領域技術研發、轉移和人力資源培訓合作協議。

越南 輝達 黃仁勳

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