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融創中國境外債重組獲通過 在美申請破產保護

中央社台北19日電
繼恆大集團之後，中國另一家地產商「融創中國」也在美國聲請破產保護。（路透）
繼恆大集團之後，中國另一家地產商「融創中國」也在美國聲請破產保護。（路透）

中國地產開發商融創中國昨晚公告，其境外債務重組已獲得債權人高票通過，預計削減債務超過45億美元。據報導，融創中國今天就美元債重組向美國法庭申請破產保護，以獲得認可。

融創中國去年5月爆發債務危機，表明無法支付一筆2950萬美元利息，還警告將出現更多債務違約，不過近期危機逐漸化解。

據中媒第一財經報導，融創中國18日晚間在港交所公告稱，其境外債務重組最終獲得高票通過，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。

公告稱，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元；綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創透過債轉股消減債務總額將超過45億美元。

據報導，融創中國19日依「美國破產法」（U.S. Bankruptcy Code）第15章的規定，向美國法庭申請破產保護，以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。

報導指出，在房地產企業境外債重組的過程中，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，均在美元債重組過程中獲得了第15章認證。

中國恆大8月17日也在紐約向曼哈頓破產法院申請相同的破產保護。

報導引述業內律師指出，由於融創美元債受紐約法管轄，因此融創在香港進行的重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性，這屬於例行程序。

與此同時，申請第15章認證，可以防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重組條款，和規避履行重組條款下的有關義務。認證過程本身並不會改變重組協議的任何條款，債權人的利益將與香港法院裁定的協議安排完全一致。

報導稱，若重組順利完成，融創中國將成為出險的頭部房企中，首批透過境內外債務重組的企業之一，整體債務規模將大幅降低，有利於公司儘快恢復經營。

中國官方月初推出「認房不認貸」措施後，融創中國的北京專案出現熱銷，加上回歸「港股通」等利多刺激，該公司近兩週在香港的股價大漲200%。

融創中國昨晚公告境外債務重組獲高票通過後，今早開盤股價一度上漲逾10%，不過午後出現賣壓，收盤下跌4.28%，報港幣2.68元。

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