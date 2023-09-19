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中國全面恢復國際郵輪入出境

中央社台北19日電
中國交通運輸部辦公廳宣布，9月18日起全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。示意圖。 (新華社)
中國交通運輸部辦公廳宣布，9月18日起全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。示意圖。 (新華社)

中國將COVID-19降為「乙類乙管」並全面開放邊境9個多月後，中國交通運輸部辦公廳昨天宣布，9月18日起全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。

澎湃新聞19日報導，中國交通運輸部辦公廳18日發出通知，表示在上海、深圳郵輪港口試點恢復國際郵輪運輸的基礎上，經與有關部門商討，決定由通知發出日起，全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。

通知表示，國際郵輪復航前要做好各項準備，包括疫情期間沒有載客營運的郵輪在恢復營運前，或新建造的郵輪在投入營運前，都要進行一次非經營性航行，並進行開航前安全評估。

通知要求，郵輪運輸及港口企業應按照規定，建立健全安全應急和COVID-19疫情防控制度和應急預案，配備必要的防疫物資。各通關現場設施設備需符合郵輪及其載運人員通關查驗需求。

通知又表示，郵輪停靠港口所在地的交通運輸主管部門及海事管理機構，要指導中資郵輪運輸企業加強船舶動態監控，提升岸基支持能力，做好應急處置工作。

港口所在地的交通運輸主管部門也要引導郵輪運輸企業，優化船上服務及旅客進出港和登船流程，提升旅客服務。

中國今年1月8日起將COVID-19降為「乙類乙管」，取消入境集中隔離，全面開放邊境口岸，但部份邊境防控措施一直維持，如入境健康申報。中國海關總署9月17日才宣布，將入境健康申報卡內容由18項縮減為10項。

郵輪 疫情 防疫

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