迎接Fed會議 股指普遍持平

投資人為本周舉行的Fed會議預做準備，美股收盤持平。路透

投資 人為本周舉行的Fed會議預做準備，美股收盤持平。

史坦普500指數小漲3.21點或0.07%至4453.53點；那斯達克指數上漲1.9點或0.01%收1萬3710.24點。道瓊工業指數上漲6.06點或0.02%收3萬4624.3點。

Fed為期兩天的政策會議將於19日開始。根據芝商所(CME Group)衡量聯邦基金期貨市場定價的FedWatch工具，交易員認為Fed 20日發布利率決定時維持不變的可能性為99%。Fed也將同步發布市場預測。

對於Fed 11月的行動，各方的共識較少。市場預計升息的可能性約為31%。高盛經濟學家周末表示，11月不太可能升息。

Homrich Berg資訊長藍恩(Stephanie Lang)表示：「市場有些問題：每個人都知道他們對此會議維持賣權，但接下來他們要傳達的訊息會是什麼？」「現在應是觀望時刻，看看能從Fed得到什麼樣的前瞻性指引。」

蘋果上漲1.69%。高盛和摩根史坦利都對新款iPhone需求給予樂觀前景。

與此同時，由於汽車工人聯合會(UAW)罷工 仍在繼續，福特下跌2.14%。其他與工會對峙的汽車製造商Stellantis和通用汽車的股價均下跌超過1.6%。

史指和那指上周下跌，為連續第2周下跌。道指當周收高0.1%。

德意志銀行認為，銥星(Iridium)股票的拋售為投資人提供了一個強而有力的切入點。

該公司在最新報告中將這支衛星通訊股票的評級從持有調升至買入。分析師Edison Yu將自該股自7月報告第2季財報以來下跌約21%的原因，歸因於管理層提供的直通手機商機晚於預期。

Yu表示，「雖然一開始的使用率確實很低，但我們認為智慧型手機OEM仍然非常致力於在明年部署衛星連接功能。」「這應該會讓銥星受益，因為無論最終用戶的使用情況如何，它都會收取每台設備的使用費。」

投資人本周想什麼？CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「罷工和升息。」

他說，投資人將關注本周的Fed會議以及全球央行的活動，包括日本、瑞士和瑞典等國家的央行。

他表示：「投資人都在等待全球央行可能採取的行動。」

史托佛表示，在美國，上周開始的UAW罷工引發人們對潛在通膨壓力的質疑。他指出，汽車工人罷工最終目標是全國停工。

摩根史坦利表示，對於公用事業股來說，2023年是糟糕的一年，公用事業股因其穩定的股利而受到保守投資人的青睞，但隨著今年即將結束，公用事業股可能會出現上漲空間。

公用事業類股今年下跌近9%，但在9月得到不錯的提振，上漲近3%。

大摩指出，一些催化劑可以幫助股價在年底前走高，其中包括少數公司的關鍵監管批准。

分析師阿卡羅(David Arcaro)在報告中表示：「隨著進入年底的最後階段，投資人在選擇投資機會時會特別謹慎，關注下行尾部風險，並關注明確且實質的催化劑來推動業績。」

9月至今，石油 服務、能源和公用事業股的表現均大幅優於大盤，而第3季石油服務和能源的漲幅更為驚人。

本月至今，石油服務股上漲5.2%，史指能源股上漲4.2%，甚至公用事業股都上漲3%。史指大盤9月來下跌1.1%。

本季至今的表現出現更大的差距：石油服務上漲24.7%，能源上漲13.2%，史指大盤上漲不到0.2%，公用事業指數下跌1.7%。

能源股是18日表現最好的史指類股，上漲0.7%。

相反地，科技股表現不佳。輝達9月下跌近11%，台積電第3季下跌了12%。

大摩表示，將消費者偏好轉向更健康的選擇可能會讓該公司比同業更具優勢，Simply Good Foods問訊上漲3.6%。

該公司在最新報告中將這家食品和飲料公司的股票評級從平權調升至加碼。