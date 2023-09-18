美中下個貿易戰場…美妝保養品

商務部長雷蒙多上月訪問北京時表示，美國希望擴大保健美容用品出口。(路透)

不只半導體，連美妝用品市場也讓西方國家與中國產生貿易爭端，因為中國規定必須披露所有產品的每種成分和精準用量，但外商擔心山寨品將因此蜂湧而出；另一個深具爭議的議題，則是中國規定產品必須進行動物測試。

紐約時報 報導，中國的房地產業動盪，美妝用品業卻仍蓬勃發展，但來自美、法、日、韓等地的外國製造商卻因為疫情期間頒布的規定，錯失許多機會。

商務部長雷蒙多 上月訪問北京 時表示，美國希望擴大個人護理產品出口，「沒人會說保健和美容用品會干擾國安」。法國財長勒麥爾更直接：「我談的不是小錢。對許多法國企業而言，中國占總營收的30%到35%。」

根據北京當局2021年公布的規定，所有公司都必須披露其產品的每種成分和精準用量，並將原料供應商的地址及原料組裝地點上傳至指定資料庫。另一個深具爭議性的規定是，沒經過活體動物測試的染髮劑或防曬乳液等產品不能在中國販售。但許多全球化妝品公司早已停止動物測試。

路易威登集團（LVMH）或萊雅（L'Oréal）等大公司擁有可滿足監管要求的資源，而一些規模較小的公司暫停了對中國銷售，直到找到較省時省錢的達標方法。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點