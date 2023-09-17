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FT訪調經濟學家：Fed至少再升息1碼 降息要等明年Q3

編譯季晶晶／綜合外電
金融時報訪調的大多數經濟學家預測美國聯準會至少會再升息一碼。(路透)
金融時報訪調的大多數經濟學家預測美國聯準會至少會再升息一碼。(路透)

根據英國金融時報訪調的大多數經濟學家，美國聯準會將不顧及投資人期待，至少再升息一碼，而有超過40%的受訪者預期聯準會將升息兩次或更多。這與金融市場的預期形成鮮明對比。聯邦資金利率期貨的交易員認為，聯準會的政策有足夠的限制性可控制通膨，所以利率能按兵不動到2024年。

金時報的調查是與芝加哥大學布斯商學院Kent A. Clark全球市場合作，在9月13到15日之間進行。針對40位經濟學家的調查顯示，要完全根除物價壓力並讓通膨降至2%目標，90%認為聯準會必須做得更多。

近半受訪者預測，聯邦資金利率將升到5.5-5.75%的峰值，比當前的5.25-5.5%高出25個百分點。另有35%預測聯準會將升息兩碼，推動基準利率到5.75-6%。有8%認為利率會超過6%。

大約60%的受訪者認為，利率觸頂後，第一次降息會是明年第3季或更晚。這個比率大概是上次在6月訪調時的兩倍。

自上次訪調以來，受訪者對年底經濟成長率的預測高了一倍，中位數是2%。失業率預計將穩定在4%，聯準會首選的通膨指標，個人消費支出（PCE） 物價指數，預計將降至3.8%。7月最新資料是4.2%。經濟學家說，石油供應減少是通膨前景的最大風險。

利率 聯準會 升息

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