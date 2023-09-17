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美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

編譯葉亭均／綜合外電
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)

美國公債市場正面臨連續第三年虧損的風險，而聯準會（Fed）預定20日公布官員的最新利率預測，可能成為影響美債走勢的一大關鍵。

雖然Fed主席鮑爾有時會淡化所謂「點狀圖」（官員的利率預測落點）的重要性，但由於鮑爾和其他決策官員不願對利率政策展望提出更多口頭指引，因此這份點狀圖甚受市場重視。投資人已預期Fed本周的會議將維持利率不變，但亟欲得知未來利率動向。

T. Rowe Price投資組合經理人巴托里尼表示：「9月Fed會議上的討論會是要維持政策多久」，本周的集會「很有意思，對市場來說，那些飽受非議的點狀圖更重要」。

兩大關鍵：Fed年底前還會升1碼？明年降3碼或4碼？

點狀圖的兩大關鍵問題在於，決策者是否保留年底前還會再升息1碼的預期，以及預期2024年降息的幅度。在6月，Fed官員們預期明年降息1個百分點（4碼）。

上周三公布的消費者物價指數（CPI）讓Fed官員面臨的任務更棘手。雖然CPI增幅近幾個月來已經減緩，但剔除能源和糧食項目的核心CPI月比數字在8月加速上揚。

Evercore ISI分析師古華和卡西拉吉在報告中表示，這份報告可能會強化點狀圖中有多數官員預期今年還會再升息一次的局面，也有可能造成明年預期的降息次數從四次減為三次。

由於投資人擔心Fed將更長期維持高利率，債市已經縮減對2024年的降息預期。

與Fed決策相關的利率交換合約近月來反映明年降息100個基點（4碼），較今年初預期的150個基點減少。交易人士預期有效聯邦資金利率從當前的5.33%，明年底降至4.49%左右。

若Fed官員預期明年降息幅度縮減 公債面臨賣壓

美銀策略師近期警告說，如果Fed決策官員本周維持年底前再升息1碼、同時減少明年降息幅度預期，2年期公債可能面臨拋售，因為那樣的決策可能顛覆一些投資人原先對債券殖利率將變得陡峭的押注。

美國2年期公債殖利率上周五還在5%之上，距離7月見到的16年高點不遠；10年期公債殖利率高於4.3%。自2022年中以來，這條殖利率曲線已經「倒掛」，反映Fed數十年來最積極的緊縮行動且經濟將陷入低迷的預期。

瑞銀環球資產管理應稅固定收益策略主管法爾科尼奧表示，她對點狀圖的預期是反映明年只降息3碼，「會使整個市場重新調整，對Fed未來的預期高一些」。

紐約梅隆銀行外匯與總經策略師維利斯預期，有多種力量帶動美國10年期公債殖利率在年底前達4.5%。他說，如果Fed官員在點狀圖中顯示「他們確實長期不會降息」，將引發殖利率立即跳漲。

殖利率 降息 投資

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