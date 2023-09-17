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不只半導體 這塊市場也讓西方與中國產生貿易爭端

編譯季晶晶／綜合外電
中國化妝品業蓬勃發展，但疫情期間頒布的規定使美、法、日、韓等外國製造商錯失許多機會。(路透)
中國化妝品業蓬勃發展，但疫情期間頒布的規定使美、法、日、韓等外國製造商錯失許多機會。(路透)

紐約時報報導，中國的房地產業動盪，化妝品業卻蓬勃發展。對岸消費者大手筆添置口紅、香水、保濕乳液和其他個人護理用品，但在本土品牌強勢崛起之際，來自美、法、日、韓等地的外國製造商卻因為疫情期間頒布的規定而錯失許多機會，進口化妝品的數量目前正在萎縮。

中國與西方在半導體領域的貿易衝突圍繞國家安全和技術創新，化妝品領域的爭端則是錢進了誰口袋的問題。

美國商務部長雷蒙多上月訪問北京時表示，美國希望擴大個人護理產品出口，「沒人會說保健和美容用品會干擾國安」。法國財長勒麥爾更直接：「我談的不是小錢。對許多法國企業而言，中國占總營收的30%到35%。」

根據當局2021年公布的規定，所有公司都必須披露其產品的每種成分和精準用量，並將原料供應商的地址及原料組裝地點上傳至指定資料庫。外商擔心洩露細節可能讓低成本的中國製造商抄襲他們的產品。

歐洲產業協會Cosmetics Europe技術監管事務主管Gerald Renner抱怨規則繁瑣，而且給多的時間不夠充裕。

另有一個深具爭議性的規定是，沒經過活體動物測試的染髮劑或防曬乳液等產品不能在中國販售。但許多全球化妝品公司已經停止動物測試。

路易威登集團（LVMH）或萊雅（L'Oréal）等大公司擁有可滿足監管要求的資源，而一些規模較小的公司暫停了對中銷售，直到找到較省時省錢的達標方法。

以法國政府為首的歐盟，以及美、日在內11個化妝品出口國今年敦促中國廢除多項要求。

但在那之前，市占流失不可免。新近數據顯示，外國化妝品公司在中國美容市場的占有率遭本土競爭對手搶奪。對岸今年上半年的化妝品零售較2022年上半年成長8.7%。整體進口卻下降13.7%。

香港里昂證券中國化妝品分析師Chris Gao表示：「民眾對本土品牌的接受度不斷提高。」

預計對岸市場只會繼續成長。諮詢公司麥肯錫估計，到2027年，中國將占全球美容零售的六分之一左右。

雷蒙多 北京 紐約時報

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