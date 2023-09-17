8月數據好轉 中國經濟可望躲過通縮厄運

中國8月多項經濟數據明顯好轉。(歐新社)

中國8月多項經濟數據明顯好轉，工業生產及零售銷售分別比去年同期增加4.5%及4.6%，總失業率也由5.3%微幅降到5.2%，消費者物價指數（CPI）也轉正，顯示儘管房市仍然疲軟，但大陸經濟至少目前已躲過通貨緊縮厄運。

這些經濟數據顯示，中國CPI不大可能持續下跌。目前中國消費者仍然小心花錢，且儲蓄率比疫情 之前更高，但最近幾周情況已明顯好轉。

最明顯的是服務業工作機會增加。8月服務業採購經理人指數（PMI）之中的就業 指標雖然仍低於50，但已經開始回升。高盛 集團指出，一些消費類的高頻率指標，包括主要城市交通壅塞程度等，已於夏末開始回升。

再者，中國整體CPI雖仍疲軟，但核心通膨率已經升到元月來高點。過去一年來由於豬肉及燃料價格大跌，使整體CPI下降，但也讓消費者有更多現金購買其他產品及服務。8月服務類通膨率達到18個月來最大升幅，且服務類就業市場開始出現明顯的觸底反彈信號。

不過，房市仍無起色。8月地產商新屋開工樓板面積僅5,100萬平方米，遠低於2019年8月時的1.42億平方米。