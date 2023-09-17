我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

8月數據好轉 中國經濟可望躲過通縮厄運

編譯任中原／綜合外電
中國8月多項經濟數據明顯好轉。(歐新社)
中國8月多項經濟數據明顯好轉。(歐新社)

中國8月多項經濟數據明顯好轉，工業生產及零售銷售分別比去年同期增加4.5%及4.6%，總失業率也由5.3%微幅降到5.2%，消費者物價指數（CPI）也轉正，顯示儘管房市仍然疲軟，但大陸經濟至少目前已躲過通貨緊縮厄運。

這些經濟數據顯示，中國CPI不大可能持續下跌。目前中國消費者仍然小心花錢，且儲蓄率比疫情之前更高，但最近幾周情況已明顯好轉。

最明顯的是服務業工作機會增加。8月服務業採購經理人指數（PMI）之中的就業指標雖然仍低於50，但已經開始回升。高盛集團指出，一些消費類的高頻率指標，包括主要城市交通壅塞程度等，已於夏末開始回升。

再者，中國整體CPI雖仍疲軟，但核心通膨率已經升到元月來高點。過去一年來由於豬肉及燃料價格大跌，使整體CPI下降，但也讓消費者有更多現金購買其他產品及服務。8月服務類通膨率達到18個月來最大升幅，且服務類就業市場開始出現明顯的觸底反彈信號。

不過，房市仍無起色。8月地產商新屋開工樓板面積僅5,100萬平方米，遠低於2019年8月時的1.42億平方米。

就業 高盛 疫情

上一則

遭重罰3.45億歐元 因未做好兒童隱私保護 歐盟首度對TikTok開罰

下一則

全球金融市場 貨幣決策面臨關鍵48小時

延伸閱讀

舊金山─聖馬刁大量工作流失 灣區8月就業率明顯放緩

舊金山─聖馬刁大量工作流失 灣區8月就業率明顯放緩
也受油價推動 8月PPI增0.7%

也受油價推動 8月PPI增0.7%
油價漲逾10% 8月通膨反彈

油價漲逾10% 8月通膨反彈
美元微升 CPI數據未改變市場對Fed升息路徑的預測

美元微升 CPI數據未改變市場對Fed升息路徑的預測

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警