金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資

日本軟銀集團正尋求在人工智慧領域的交易機會，潛在投資標的包括OpenAI。（路透）

英國「金融時報」今天報導，在旗下安謀國際科技公司（ARM Holdings Plc）風光上市後，日本軟銀集團正尋求在人工智慧 領域的交易機會，潛在投資 標的包括OpenAI 。

路透社報導，「金融時報」（Financial Times）引述熟知軟體銀行集團（Softbank）創辦人暨社長孫正義（Masayoshi Son）思維的兩名消息人士報導，孫正義正尋找在人工智慧（AI）領域投資數百億美元的機會。

孫正義6月曾表示，AI大有進展令人振奮，他的科技投資集團軟銀計劃轉為「進攻模式」。

根據金融時報，軟銀也可能與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI達成廣泛性戰略夥伴關係。

孫正義曾經對AI潛力表達興奮之情，透露自己是ChatGPT的「重度使用者」，還表示自己「幾乎每天」都會跟OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）談話。

報導並表示，軟銀也尋求OpenAI之外的一系列替代方案，包括收購英國AI晶片製造商Graphcore的初步作法。

Graphcore致路透社電郵否認軟銀試圖進行收購或已出價。軟銀和OpenAI沒有立即回應置評要求。