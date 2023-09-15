道指回吐漲幅 史指連跌兩周

(美聯社)

投資 人在Fed下周政策會議之前獲利了結動盪的一周，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌288.87點或0.83%至3萬4618.24點。盤中最低完全回吐14日332點的漲幅。史坦普500指數下跌54.78點或1.22%至4450.32點。那斯達克 綜合指數下跌217.72點或1.56%至1萬3708.33點。

道指全周收漲0.12%。然而，史指和那指均連續第2周下跌，分別下跌0.16%和0.39%。

資訊科技是史指表現最差的類股，下跌近2%。前一日Adobe財報業績優於預期，股價下跌4.21%。在成功公開上市一天後，Arm Holdings下跌4.47%。

汽車股通用汽車(GM)和Stellantis N.V.上漲，而福特則小幅走低。美國汽車工人聯合會(UAW)的數千名成員14日午夜未能與汽車製造商達成協議，舉行了罷工。

其他方面，Lennar下跌2.5%。這家住宅建築公司第3季營收和獲利超出預期。

經濟數據方面，密西根大學消費者信心調查顯示，9月未來一年通膨預期降至3.1%，為2021年1月以來的最低水平。此外，5年期通膨預期降至2.7%，為2020年12月以來的最低水平。

在Fed於9月20日公布政策決定之前，華爾街正在分析一批好壞參半的經濟數據。人們普遍預計Fed下周將維持利率穩定，但交易員將尋求深入了解政策制訂者關於通貨膨脹的想法。

8月生產者物價指數(PPI)顯示，上月核心PPI得到控制，但整體數據漲幅超出預期。與此同時，8月消費者物價指數(CPI)顯示，核心CPI月增率略高於預期。

AXS Investments分析師巴素克(Greg Bassuk)表示，「投資人最初對通膨數據表現出熱情，數據與預期相差不遠。 一方面，通膨數據比預期更熱，但投資人本周對此不以為意，認為根據8月通膨數據，Fed下不會再次升息。」

他說，「但我認為，在消化了額外經濟數據以及持續的地緣政治壓力和其他事態發展後，投資人開始退場並喘口氣。」

瑞銀看好TKO Group。分析師格拉維特(Ryan Gravett)開始對該股進行分析；該股是由WWE和UFC合併而成。他的目標價相當於較該股14日收盤價上漲約22.1%。

他在給客戶的報告中寫道：「體育賽事直播中罕見的純賽事，權利續訂和協同效應即將到來。」

公用事業股本周表現優於大盤，本周上漲2.73%。

杜克能源公司(Duke Energy)和南方公司(Southern Company)是該產業最大贏家，本周上漲超過4.6%。Eversource Energy、DTE Energy和PPL Corporation均上漲超過2.3%。

NRG Energy是該產業中唯一一支下跌的股票 ，本周下跌1.04%。

那指本周下跌0.39%。那斯達克100指數下跌1.35%。

跌幅最大的股票包括晶片設備股KLA Corporation、Lam Research和Applied Materials，均下跌至少7.5%。Adobe下跌5.95%，安森美半導體下跌6.04%。Netflix是那指100中跌幅最大的公司，全周下跌10.38%。

與製造糖尿病醫療設備的公司相關的股票下跌。Dexcom下跌5.12%，成為史指中表現最差的股票之一；Insulet下跌2.87%。

這是因為《彭博》14日報導，蘋果公司為致力開發無創血糖監測設備的團隊選定了一位新領導者。

FactSet報導，Raymond James分析師貝德福德(Jayson Bedford)也調降這兩支股票的目標價。