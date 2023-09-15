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5.6兆只是原因之一 美股年終漲勢可期另有3理由

編譯湯淑君／綜合外電
分析師認為，美股年底前可望湧現一波漲勢，因為至少有四個因素支持看多後市。(美聯社)
分析師認為，美股年底前可望湧現一波漲勢，因為至少有四個因素支持看多後市。(美聯社)

經濟學家對美國經濟會「軟著陸」、「硬著陸」或「不著陸」還爭辯不休，聯準會（Fed）「年底前會不會升息」和「明年會不會降息」仍是未知數，中國經濟會不會脫疲翻醒也難以逆料。凡此種種，都是足以左右美股後市展望的變數。

MarketWatch報導，儘管前景混沌不明，多方仍有四個理由站穩腳步：

一、技術面因素

史坦普500指數剛回升到高於50日移動均線，這顯示行情有撐。在此之前，14日相對強勢指標（RSI）、動能指標也都呈現上漲趨勢。

二、升息近尾聲

華爾街大多頭Fundstrat研究部主管Tom Lee指出，歐洲央行（ECB）日前決定祭出「鴿派升息」，暗示是升最後一次，激勵股市大漲，被視為聯準會（Fed）也將表示緊縮循環完結的前兆。

他說，ECB鴿派升息引起的市場反應，象徵美股史坦普500指數即將迎向「1982時刻」。當時，前Fed主席伏克爾公開表示考慮「終止抗通膨之戰」，此話激勵美股史坦普500指數在17個交易日之後衝上空前新高價位。

三、企業獲利成長

這是令多方士氣大振的另一個基本面因素。FactSet資深分析師巴特斯說，近幾個月來，美企盈餘預測持續改善，如今史坦普500指數成分股合計的第3季每股盈餘可望成長0.5%。

巴特斯在報告寫道：「如果本季的實際成長率就是0.5%，這將標誌著該指數（史坦普500）自2022年第3季以來，首度出現（年比）盈餘成長。」

四、多方銀彈充足

牛市持續奔馳的一大先決條件是「火力」要充足，也就是股價漲上新高點時，還有充裕的錢潮繼續支撐漲勢。

美銀（BofA）技術研究策略師蘇特梅爾展示的技術線圖顯示，貨幣市場基金持有的淨資產總額已升到5.625兆美元，創新高紀錄。

蘇特梅爾說，「投資人愛現金」，但5%的利率跟史坦普500指數今年來約17%的報酬率相比，仍落後許多，「既然史坦普500指數在上半年和年初迄今（至8月底）凌厲的漲勢之後，仍持續衝鋒，不難料見投資人會讓現金派上用場，為漲勢推波助瀾到年底」。

史坦普500 升息 美股

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